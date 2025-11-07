Kauno rajono savivaldybė aiškinasi atliekų tvarkymo įmonės veiksmų teisėtumą

Kauno rajono savivaldybės administracija, iš viešosios erdvės ir vietos gyventojų sužinojusi apie Karmėlavoje, Lauko g. 2, UAB „Raguvilė“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos pokyčius, siekia nustatyti ar šie veiksmai atitinka teisės aktus ir nepažeidžia bendruomenės interesų.
UAB „Raguvilė“ š. m. spalį kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą (AAA) prie Aplinkos ministerijos, prašydama išduoti taršos leidimą nepavojingoms atliekoms (riebalams, maistiniam aliejui) tvarkyti.
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris pabrėžė, kad savivaldybė yra suinteresuota šalis, todėl teisės aktų nustatyta tvarka taip pat turėjo būti informuota apie planuojamos ūkinės veiklos pokyčius.
„Karmėlavos seniūnijoje veikia daug pramonės įmonių, todėl vietos gyventojai nuogąstauja, kad šių atliekų tvarkymo procesas dar labiau pablogins jų gyvenimo kokybę, padaugės nemalonių kvapų“,– kalbėjo M. Rikteris, patikinęs, kad kreipsis į AAA, prašys į procesus įtraukti savivaldybę ir sieks išsiaiškinti situaciją.
Minėtas sandėliavimo patalpas Lauko g. 2 UAB „Raguvilė“ nuomojasi iš UAB „Rosma ir Co“. M. Rikteris teigė, kad atsakingi Kauno rajono rajono savivaldybės darbuotojai jau aiškinasi ar patalpos naudojamos pagal paskirtį. Apie rezultatus bendruomenė bus informuota.
Kauno rajonas Karmėlava atliekų tvarkymas
