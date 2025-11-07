Prieš antrąjį susitikimą su G. Nausėda – R. Kauno pokalbis su I. Ruginiene: atskleidė, ką aptarė

„(Atvykau – ELTA) pas premjerę, aptarsime Krašto apsaugos ministerijos (KAM) situaciją. Tiesą sakant, net nežinau, kokia bus informacija pateikta. Visiškai darbinis vizitas“, – žurnalistams prie Vyriausybės pentkadienį teigė R. Kaunas.
„Apie viceministrų kandidatūras mes jau diskutavome, čia yra darbinis susitikimas“, – akcentavo jis.
Kandidato teigimu, Prezidentūros susirūpinimas potencialia jo komanda rodo valstybišką šalies vadovo požiūrį.
„Viceministrų kandidatūros nėra derinamos, yra normalus Prezidentūros susirūpinimas, kad komanda būtų profesionali, kad vyktų darbų tęstinumas. Tai, manyčiau, yra valstybiškas požiūris“, – tikino R. Kaunas.
„Man atrodo, prezidentas yra susirūpinęs dėl visų ministerijų ir viešojoje erdvėje matome tą susirūpinimą“, – pabrėžė jis.
Galimų viceministrų pavardžių neatskleidžia
Tuo metu paklaustas, ką skirtų viceministrais, kandidatas sako kol kas negalintis to atskleisti. Pasak jo, pirmiausia reikia sulaukti šalies vadovo sprendimo, ar jis bus paskirtas krašto apsaugos ministru.
„Kol kas negaliu atskleisti todėl, kad aš dar pats ne ministras. Žmonės bus profesionalūs“, – sakė R. Kaunas.
„Pirmiausia prezidentas turėtų sužinoti, priims sprendimą. Jeigu aš tapsiu ministru – tada aš irgi galėčiau priimti sprendimą. Logika turėtų būti tokia“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, penktadienio popietę G. Nausėda dar kartą susitiks su R. Kaunu.
Apie tai, jog planuojamas antras kandidato į KAM vadovus ir šalies prezidento susitikimas, ketvirtadienį užsiminė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius. Kaip skelbė naujienų portalas LRT.lt, antrojo susitikimo tikslas – išgryninti, kaip atrodytų R. Kauno komanda, jei jis būtų paskirtas ministru.
Tuo metu pats kandidatas R. Kaunas patvirtino, kad prezidentas išties prašė pateikti formuojamos viceministrų komandos pavardes.
ELTA primena, kad pirmadienį kandidatas į krašto apsaugos ministrus R. Kaunas buvo susitikęs su prezidentu G. Nausėda. Tuomet jo vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigė, jog sprendimą dėl R. Kauno galimybės eiti KAM vadovo pareigas šalies vadovas priims įvertinęs visus aspektus.
Tiesa, R. Kauno kandidatūra į KAM vadovus sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje. Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. Šiuo metu pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
