Vieno pokalbio neužteko: R. Kaunas ir vėl keliaus susitikti su G. Nausėda

Tai numatyta oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje.
Apie tai, jog planuojamas antras kandidato į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovus ir šalies prezidento susitikimas, ketvirtadienį užsiminė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Kaip skelbė naujienų portalas LRT.lt, antrojo susitikimo tikslas – išgryninti, kaip atrodytų R. Kauno komanda, jei jis būtų paskirtas ministru.
Tuo metu pats kandidatas R. Kaunas patvirtino, kad prezidentas išties prašė pateikti formuojamos viceministrų komandos pavardes.
ELTA primena, kad pirmadienį kandidatas į krašto apsaugos ministrus R. Kaunas buvo susitikęs su prezidentu G. Nausėda. Tuomet jo vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigė, jog sprendimą dėl R. Kauno galimybės eiti KAM vadovo pareigas šalies vadovas priims įvertinęs visus aspektus.
Tiesa, R. Kauno kandidatūra į KAM vadovus sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje. Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. Šiuo metu pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
