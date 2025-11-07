Vilnių drebins dar vienas mitingas: Kultūros asamblėja užduos svarbų klausimą

Mitingą organizuojanti Lietuvos kultūros asamblėja teigia, kad jis rengiamas siekiant atkreipti dėmesį į vis stiprėjančias antidemokratines tendencijas šalyje.
„Pastaruosius mėnesius Lietuvos kultūros asamblėja gynė Kultūros ministeriją nuo pavaldumo „Nemuno aušrai“. Šio politinio projekto ir jo lyderio populistinė ir euroskeptiška orientacija, antisemitiniai ir prorusiški pasisakymai bei veiksmai sudaro rimtas prielaidas laikyti tai antivalstybinių jėgų grėsme mūsų valstybei.
Demokratinių institucijų ir konstitucinių principų pamatus imama ardyti diskredituojant teisės viršenybę, istorinę tiesą, toleranciją mažumų teisėms, skleidžiant melą, šmeižtą, grasinimus. Kultūros bendruomenės rūpestis dėl pamatinių, kultūrą apibrėžiančių vertybių per kelis mėnesius išaugo iki rūpesčio Lietuva ir klausimo „Kokios valstybės mes norime?“
Todėl lapkričio 21-ąją kviečiame susirinkti į mitingą Vilniuje ir pasipriešinti demokratijos pamatų ardymui, reikalauti valdančiųjų atsakomybės savo piliečiams ir rūpesčio dėl laisvos ir nepriklausomos valstybės ateities?“, – rašoma kvietime.
Kultūros asamblėja kviečia ne tik kultūros bendruomenę, bet ir visus Lietuvos žmones išreikšti pilietinę poziciją bei pasipriešinti demokratijos silpninimui. Organizatoriai ragina reikalauti valdžios atsakomybės ir rūpesčio dėl laisvos bei nepriklausomos valstybės ateities.
Dalyvauti mitinge kviečiamos kultūros organizacijos iš visos Lietuvos, taip pat kitų sektorių atstovai, palaikymo grupės ir plačioji visuomenė. Raginama atsinešti bendruomenės atributiką, aprangą ar simbolius, parodančius vienybę ir solidarumą.
Mitingo programa
11.00 val. – pasiruošimas eisenai, dalyviai rinksis prie Vilniaus arkikatedros bazilikos.
12.00 val. – eisena nuo Arkikatedros iki Nepriklausomybės aikštės, einant pro Vyriausybės rūmus (Gedimino pr. 11).
13.00 val. – mitingas prie Seimo rūmų, kuriame pasisakys kultūros ir visuomenės atstovai.
Nuo 16.00 val. – vyks kultūrinių renginių ciklas Vilniuje, apie kurį bus pranešta artėjant mitingo dienai.
