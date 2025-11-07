Konferencija
Lapkričio 26 d.
Žiniasklaida: VSD sako, jog į sektas panašių organizacijų atstovai gali būti labiau paveikūs Rusijos dezinformacijai

2025 m. lapkričio 7 d. 10:20
Antradienį darbą pradėjusiam kultūros viceministrui Aleksandrui Brokui sulaukus kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu bei domintis pseudomokslu laikomais metodais, Valstybės saugumo departamentas akcentuoja (VSD), jog panašių judėjimų atstovai gali būti labiau paveikūs Kremliaus skleidžiamai dezinformacijai, praneša naujienų portalas „15min“.
„Rusijoje veikia sąlyginai daug naujų „dvasinių judėjimų“ ir sąmokslo teorijas platinančių organizacijų, turinčių sektos požymių. Dalis jų sekėjų turi ir Lietuvoje. VSD vertinimu, potencialiai šie asmenys yra labiau paveikūs Rusijos dezinformacijai ir propagandos naratyvams, tačiau šiuo metu jų veikla nedaro didesnės įtakos valstybės vidaus procesams“, – rašoma VSD pateiktame atsakyme portalui „15min“.
„Tačiau negalime viešai informuoti apie konkrečių objektų atžvilgiu atliekamus veiksmus“, – akcentuoja departamentas.
Kaip skelbta anksčiau, antradienį viceministro pareigas pradėjęs eiti A. Brokas viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė savaitės pradžioje teigė iš specialiųjų tarnybų nesulaukusi jokių neigiamų indikacijų apie naująjį viceministrą.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Aleksandras A. BrokasValstybės saugumo departamentas (VSD)Rusija
