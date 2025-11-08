Dėl LGBTQ asmenų niekinimo nuteisto P. Gražulio advokatas atsisuko į A. Valinsko žodžius

Tai Eltai patvirtino pats P. Gražulis. Tiesa, jis teigė pernelyg nesitikintis palankaus aukštesnės instancijos teismo verdikto, tačiau mano, kad visuomenės požiūris į homoseksualumą pasikeis.
„Sovietmečiu sprendimus priimdavo Komunistų partija ir KGB, o teismai įformindavo. Dabar yra genderistinė visuomenė, landsbergiai, konservatoriai priima sprendimus, o teismai įteisina. Kokius nori argumentus teik, nieko tai nekeičia“, – Eltai sakė P. Gražulis.
„Sovietmečiu dainuodavo – atėjo genijai ir jie išnyko, atėjo Leninas visiems laikams. Tai kur Leninas dabar? Neliks ir šios genderistinės ideologijos“, – dėstė politikas.
Kaip ir žadėjo, P. Gražulis dėl baudžiamojo persekiojimo kreipėsi į JAV prezidentą Donaldą Trumpą. Pasak politiko, tą padarė jo atstovaujama frakcija Europos Parlamente.
Advokatas priminė A. Valinsko žodžius
Vilniaus apygardos teismo nuosprendį, kuriuo P. Gražulis pripažintas kaltu dėl LGBTQ asmenų niekinimo Apeliaciniam teismui apskundė ir politiko advokatas Saulius Žentelis. Teisininkas tvirtina, kad jo kliento pasakyti žodžiai negali būti vertinami kaip nusikaltimas.
„Žodžiai pasakyti (P. Gražulio – ELTA) negali būti vertinami kaip nusikaltimas. Kitas svarbus momentas – kai vieni pasako tokius žodžius, jie vertinami ne kaip nusikaltimas. Kai pasako Petras Gražulis, tie žodžiai vertinami kaip nusikaltimas. Čia yra nevienodo traktavimo klausimas“, – Eltai sakė advokatas.
Jis P. Gražulio pasakytus žodžius ir taikytą atsakomybę palygino su buvusio Seimo pirmininko ir laidų vedėjo Arūno Valinsko 2020 m. išsakytais teiginiais. Tuomet A. Valinskas interviu teigė, kad „Lenkų partija ir Tomaševskis neturi nieko bendro. Tomaševskis yra absoliutus kolorado vabalas, kuris, gaudamas finansavimą savo partijai iš Lietuvos valstybės biudžeto, jis yra antivalstybininkas. Tokius reikėtų šaudyt šiaip jau. Po vieną į metus. Pradėt nuo jo, nes tai yra bėda, ką jis daro“.
Po šių A. Valinsko teiginių buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę, tačiau vėliau buvo nutrauktas, nenustačius nusikalstamos veikos požymių.
„Gražulis, aišku, ne taip šiurkščiai pasisakė, kad bet jį pripažino kaltu dėl pasityčiojimo ir kurstymo. Straipsnis susijęs su pavojumi, pavojaus kilimu tai grupei. Tie žmonės, ta grupė ir taip gyvena tam tikrame pavojuje – į juos žiūri šiek tiek kitaip ir tą požiūrį kartais išreiškia. Taip yra“, – mano P. Gražulio gynėjas.
S. Žentelis apeliaciniu skundu siekia P. Gražulio išteisinimo.
Apeliacinis teismas P. Gražulio bylos imsis kitų metų kovo 26 d.
Skirta piniginė bauda
Vilniaus apygardos teismas spalį P. Gražulį pripažino kaltu dėl LGBTQ asmenų niekinimo ir skyrė jam 10 tūkst. eurų piniginę baudą.
Kaip paskelbė baudžiamąją bylą išnagrinėjusios teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Cininas, nuteistasis taip pat turės atlyginti nukentėjusiesiems padarytą neturtinę žalą, tai yra apie 5,3 tūkst. eurų. Taip pat P. Gražuliui teks padengti ir nukentėjusiųjų bylinėjimosi išlaidas.
P. Gražulis nuteistas už tai, kad, būdamas Seimo nariu, 2022 m. gegužės 26 d. Seimo patalpose, pasibaigus Seimo posėdžiui dėl civilinės sąjungos įregistravimo, filmuojant ir į eterį transliuojant televizijų kameroms galimai viešai tyčiojosi ir niekino žmonių grupę – LGBTQ bendruomenės narius dėl jų seksualinės orientacijos.
Bylos duomenimis, kaltinamasis vartojo tokias frazes, kaip „Lipa ant stulpo ir rėkia, kad yra pederastas“, „Iš kur tie pederastai atsirado? Čia išsigimimas“, „Jūs platinate venerines ligas“, „Ir su ožkom, ir lavonais, su vaikais, su vyrais“, „Paskaitykit Šventąjį Raštą, čia iškrypimas, Jūs esate išsigimęs“, „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“.
Pats P. Gražulis kaltės nepripažino ir teigė, kad tiesiog citavo Šventąjį Raštą.
Tačiau, pasak nuosprendį paskelbusio teisėjo A. Cinino, argumentas, kad neva galėjo būti cituojamas Šventasis Raštas, iš esmės nesudaro pagrindo atleisti žmogų nuo baudžiamosios atsakomybės, ypač, jei tas cituojamas tekstas yra įžeidus.
