Griežtas į kultūros ministres siūlomos V. Aleknaviečienės pareiškimas: mano komandoje „Nemuno aušros“ atstovų nebus

„Galiu drąsiai patvirtinti – mano komandoje nebus „Nemuno aušros“ atstovų. Tokia buvo ir išlieka mano pozicija“, – šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė politikė.
V. Aleknavičienė patvirtino, jog jos kandidatūra bus pateika prezidentui Gitanui Nausėdai.
Anot socialdemokratės, pastarųjų kelių mėnesių laikotarpis esą atskleidė daugybę kultūros sektoriaus problemų, bet kartu leido geriau suprasti, kur slypi tikrieji iššūkiai šioje srityje.
„Tikiu, kad drauge su kultūros bendruomene rasime reikalingus sprendimus ir tuo pačiu suprantu, kad laukia nelengvas kelias, tačiau tikrai nuoširdžiai stengsiuosi, jog mano vadybinės žinios, profesinė patirtis ir asmeninės kompetencijos padėtų pasiekti užsibrėžtus tikslus“, – teigė V. Aleknavičienė.
Ji tikino esanti pasirengusi dirbti, kalbėtis ir ieškoti sprendimų kartu su kultūros bendruomene.
„Suprantu, kad padaryta žala buvo didelė, tačiau tikiu, jog dialogu, atvirumu ir pagarba galime atkurti pasitikėjimą bei girdėti vieni kitus“, – nurodė socdemė.
Apie V. Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministrus pranešta penktadienį, po Lietuvos socialdemokratų partijos valdybos posėdžio.
V. Aleknavičienė šiuo metu eina Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkės pareigas.
Kaip Eltai nurodė premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas, V. Aleknavičienės kandidatūrą, kaip ir krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, prezidentui Vyriausybės vadovė ketina teikti pirmadienį.
Nuolatinio vadovo Kultūros ministerija neturi nuo spalio 3 d. Tądien iš pareigų pasitraukė savaitę išdribęs „aušriečių“ deleguotas ministras Ignotas Adomavičius.
Kaip ELTA jau skelbė, dėl padėties Kultūros ministerijoje protestus tęsia kultūros bendruomenė. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
Nemuno aušraVaida AleknavičienėKultūros ministerija
