R. Žemaitaičiui – niuksas net ir gimtojoje Šilutėje: sulaukė aiškios žinutės

Iš paties R.Žemaitaičio pasidalintų nuotraukų matyti, kaip salėje sėdi vyresnio amžiaus jo paklausyti susirinkę šilutiškiai, o salės gale išsirikiavę stovi plakatus prieš „Nemuno aušrą“ laikantys jaunuoliai.
„Nemuno aušros turas po Lietuvą tik įgauna pagreitį! Kaip visada, smagus ir informatyvus susitikimas su gyventojais Šilutėje. Nėra nieko maloniau politikui, nei matyti į susitikimus atėjusius smalsius, gerai informuotus ir gerai nusiteikusius žmones. Smagu, kad žmonės supranta, kur yra tiesa, o kur – tyčia kuriamos istorijos ir piešiami baubai.
Baubų žmonės nebijo, o tiems, kurie juos piešia, belieka palinkėti – kurkite toliau! Dirbtinai keliamas triukšmas apie #NemunoAušrą tik suteikia mums dar daugiau pliusų, nes leidžia parodyti, kaip kelis dešimtmečius veikusios politinės gaujos bijo skaidrumo.
135 žmonės atvyko į susirinkimą, daug ką pasako! Vadinasi einame teisingu keliu Ačiū Jums, kad esate. Akivaizdu, kad dabartiniai nuomonių formuotojai ar samdomi dvaro propagandistai, skirti ne skleisti naujienas, o jas paslėpti!“ – feisbuke rašė R.Žemaitaitis.
Savo įraše apie nuotraukos gale matomus jaunuolius su plakatais politikas neužsiminė.
Šią savaitę protestuojantis jaunimas R.Žemaitaitį pasitiko ir Tauragėje.
Tačiau jaunuoliai susidūrė ne tik su paties R.Žemaitaičio priešiškumu, kuris juos tujino ir varė lauk, bet ir pačių kraštiečių, necenzūriniais žodžiais raginusių eiti šalin.
Primename, kad šeštadienį R.Žemaitaitis perrinktas partijos pirmininku.
Remigijus Žemaitaitis
