Po dar vieno Vilniaus oro uosto uždarymo – NKVC vadovo žinia

„Vienas meteorologinis balionas atsidūrė labai pavojingoje zonoje. Zonoje, kuri yra naudojama nusileidimo ir kilimo trajektorijoje iš Vilniaus oro uosto. Už tai buvo priimtas sprendimas laikinai sustabdyti skrydžius“, – LRT radijui sekmadienį sakė V. Vitkauskas.
Anot NKVC vadovo, minėtoje zonoje balioną neutralizuoti buvo pavojinga.
Kaip teigė V. Vitkauskas, oro stebėjimo radarai fiksavo apie dešimt atžymų. Tris iš jų pavyko identifikuoti kaip balionus.
Kiti galimi balionai, anot V. Vitkausko, fiksuoti ties Šalčininkų ir Varėnos rajonų sankirta.
„Tie balionai nebuvo tiek pavojingi ir iš to skaičiaus, kurį aš minėjau, du buvo jau aptikti nusileidę Lietuvos teritorijoj“, – kalbėjo V. Vitkauskas.
Dėl meteorologinių balionų keliamų rizikų šeštadienio vakarą buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste.
Orlaivių eismas oro uoste laikinai sustabdytas 20.45 val., pranešė Oro navigacija. Oro uosto veikla atnaujinta 21.50 val.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionas ar balionai, skrendantys Vilniaus oro uosto kryptim.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
