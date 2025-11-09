Lietuvos dienaAktualijos

Žiniasklaida: Varėnos rajone aptikti vokiečių kario palaikai

2025 m. lapkričio 9 d. 14:39
Varėnos rajone, miške netoli Karpiškių kaimo, šalia kaimo kapinaičių archeologai sekmadienį atkasė neįtikėtiną radinį – vokiečių kareivio palaikus, praneša portalas Varėnaplius.lt. Kaip skelbia portalas, pagal liudininkų parodymus buvo ieškoma trijų palaikų, bet kol kas rasti tik vieni.
Varėnaplius.lt žiniomis, kartu su palaikais buvo aptiktas jautrus radinys – vestuvinis žiedas, kurio viduje išgraviruota: ,,G.R. 1943-11-13’’, akiniai tamsiais stiklais ir keletas sagų, o netoliese ispaniškos gamybos mažo kalibro šovinių.
Paieškas vykdė Kultūros vertybių globos tarnybos archeologai, vadovaujami archeologo, dr. Lino Kvizikevičiaus, jiems talkino tarnybos savanoriai.
„Dedam visas pastangas patikrinti liudininkų informaciją apie palaidotus tris asmenis ir jų ieškoti, bet kol kas radome tik vieno. Bet ir šie vieni atkasti palaikai yra didelis įvykis, nes atkasta dar viena istorija. Lietuvoje esame vienintelė tarnyba, ieškanti vokiečių karių palaikų. Lietuvoj jų nesurasta dar apie dešimt tūkstančių. Iškasę palaikus, juos perduosim antropologams, o kai šie atliks antropologinius tyrimus, palaikai bus palaidoti Vilniuje‘‘, – portalui Varėnaplius.lt komentavo L.Kvizikevičius.
Anot liudininkų, tris vokiečių karius sovietų kareiviai nušovė 1944-ųjų liepą ir paliko pačiame Karpiškių kaime, o vietos gyventojai kūnus slapčia sudėjo vežimą ir atvežę netoli kaimo kapinaičių užkasė.
Pagal liudininkų parodymus vokiečių karių palaikų kitą savaitę toliau bus ieškoma Varėnos rajone šalia sienos su Baltarusija.
