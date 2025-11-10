A. Širinskienė jubiliejaus proga sulaukė pikantiškos staigmenos: sekso prekių parduotuvė pasveikino išradingai

Visgi, šalia daugybės sveikinimų ir linkėjimų parlamentarė sulaukė ir gana netikėtos staigmenos – ją itin išradingai pasveikino viena populiari sekso prekių parduotuvė.
Mieste parduotuvės atstovai iškabino plakatus, nuotraukoje – juodas katinas, pozuojantis tarp rožių. A.Širinskienė namuose rūpinasi būtent juodu katinu, vardu Nuodėgulis, ir augina rožes.
Vienas iš tokių plakatų papuošė ir visai šalia Seimo esančią viešojo transporto stotelę.
„Su gimtadieniu, Agne!“ – skelbia plakatas, kuriame taip pat nurodyta, jog Seimo narė gali pasinaudoti specialia 50-mečio proga skirta nuolaida „Fifty shades of grey“ (Filmas „50 pilkų atspalvių“, – Lrytas) kolekcijai.
Tiesa, į tokį nuotaikingą sveikinimą jau sureagavo ir pati A.Širinskienė.
„AČIŪ visiems prisiminusiems tą torto dieną. Jūsų sveikinimai sušildo, suteikia optimizmo ir įkvepia žingsniuoti pirmyn.
Ir negaliu nepasidalinti šįryt mane kaip uraganas ištikusiu sveikinimu – ką jau ten slėpti, visada žavėjausi fantazijos reklamos kūrėjų grupe ir smagiu jų gebėjimu pasišypsoti iš politikos ir politikų. Kartais pagalvodavau, kad mane jie pamiršo, bet, pasirodo, nepamiršo.
Už foto ačiū Sandrai U. Dabar jau žinau, kas manęs laukia einant į darbą“, – feisbuke šmaikščiai juokavo politikė.