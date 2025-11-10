K. Budrys apie susitikimą su JAV sekretoriumi M. Rubio: vienareikšmiškai teigiamos žinutės Lietuvai

„Susitikimas buvo labai dalykiškas ir šiltas – taip, kaip ir turi būti tarp tikrų strateginių sąjungininkų. (...) Vienareikšmiškai pozityvios (žinutės – ELTA), palaikančios ir dar kartą patvirtinančios, kad mūsų sprendimai yra geri“, – iš Vašingtono komentavo K. Budrys.
„Dėl gynybos sprendimai geri, dėl tvirtos laikysenos atsakant į įvairaus pobūdžio grėsmes sprendimai yra geri ir tai, ką darome ekonominiame bendradarbiavime su Amerika bei formuojant Europos Sąjungos (ES) politiką. (...) Esame tikrai geras ir pavyzdingas sąjungininkas“, – tikino Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas.
Pasak K. Budrio, JAV itin pozityviai žiūri į tai, jog Lietuva ketina skirti 5,38 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybos stiprinimui ir vertina, kaip šalis bendradarbiauja su amerikiečių kariais, kokią infrastruktūrą jiems siūlo.
„Gynybos temoje sulaukiau paramos ir pripažinimo žodžių iš sekretoriaus M. Rubio, dėl mūsų prisiimtos savarankiškos atsakomybės už savo gynybos stiprinimą ir dėl gynybos išlaidų didinimo. Taip pat buvo išsakyti padėkos žodžiai už tai, kokią infrastruktūrą esame parengę ir ką siūlome JAV kariams, kurie būna Lietuvoje – dėl to, kas susiję su infrastruktūrą gyventi, treniruotis bei išlaikyti aukštą parengti. Nutarėme, kad norime tai tęsti ir dar toliau plėsti“, – sakė ministras.
Pasak Vyriausybės nario, taip pat buvo aptarta paskutiniu besieskaluojanti situacija su Baltarusija, kuri iš savo teritorijos neišleidžia Lietuvos vilkikų bei nenustoja siuntusi meteorologinių balionų su kontrabanda.
„Saugumo srityje kalbėjome apie kaimyninių valstybių prieš mus nukreiptas hibridines atakas ir provokacijas – tam skyrėme nemažai dėmesio. Užsifiksavome, kad turime būti atsparūs ir kieti savo laikysenoje“, – teigė K. Budrys.
Geri ženklai dėl energetinės nepriklausomybės siekių, paramos Ukrainai
URM vadovas taip pat sako, jog JAV Lietuvą įvertino kaip lyderę ir pavyzdį kitoms Europos šalims energetinės nepriklausomybės srityje. Taip pat buvo aptarta paramos nuo karo kenčiančiai Ukrainai tema.
„Energetikos srityje sulaukiau pripažinimo, kad Lietuva yra lyderė užsitikrinant energetinį saugumą, perkant energetinius išteklius iš JAV bei formuojant energetinės nepriklausomybės politiką Europoje. Tai yra tai, ką turi ir kitos ES valstybės daryti ir tai, ką JAV labai vertina Lietuvos laikysenoje“, – sakė K. Budrys.
„Sutarėme, kad reikia užtikrinti paramą Ukrainai, kuri susiduria su smūgiais prieš energetinę infrastruktūrą ir bandymais išsekinti bei politiškai išklibinti visuomenę viduje“, – reziumavo Lietuvos atstovas.
Kaip skelbta anksčiau, šių metų sausio pabaigoje K. Budrys tapo vienu pirmųjų užsienio reikalų ministrų, telefonu kalbėjusių su tuomet naujai paskirtu valstybės sekretoriumi, o šių metų kovo 25 d. Vašingtone buvo surengtas Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų ir M. Rubio susitikimas.
ELTA primena, kad URM vadovas JAV viešės iki trečiadienio – dar susitiks su šalies iždo sekretoriumi Scottu Bessentu bei kitais JAV administracijos pareigūnais, įmonių, pagrindinių analitinių centrų atstovais ir lietuvių bendruomenės nariais.