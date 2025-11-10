Lietuvos dienaAktualijos

K. Budrys išvyksta į Vašingtoną: susitiks su JAV valstybės ir iždo sekretoriais

2025 m. lapkričio 10 d. 08:33
Austėja Paulauskaitė
Pirmadienį užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Vašingtoną, kur iki trečiadienio vyksiančio vizito metu susitiks su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės sekretoriumi Marco Rubio, šalies iždo sekretoriumi Scottu Bessentu bei kitais JAV administracijos pareigūnais, įmonių, pagrindinių analitinių centrų atstovais ir lietuvių bendruomenės nariais.
Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija (URM), vizito JAV metu K. Budrys taip pat vyks į Niujorką, kur susitiks su Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu bei su JAV verslo atstovais aptars investicijų Lietuvoje galimybes.
„Šio ypatingos reikšmės vizito tikslas – stiprinti strateginę Lietuvos ir JAV partnerystę gynybos, saugumo ir ekonominio atsparumo srityse, aptarti bendrus atsako į hibridines grėsmes veiksmus bei tolesnio JAV karinių pajėgų buvimo Lietuvoje užtikrinimą“, – rašoma ministerijos pranešime.
Kaip skelbta anksčiau, šių metų sausio pabaigoje K. Budrys tapo vienu pirmųjų užsienio reikalų ministrų, telefonu kalbėjusių su tuomet naujai paskirtu valstybės sekretoriumi, o šių metų kovo 25 d. Vašingtone buvo surengtas Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų ir M. Rubio susitikimas.
