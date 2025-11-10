K. Budrys išvyksta į Vašingtoną: susitiks su JAV valstybės ir iždo sekretoriais

Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija (URM), vizito JAV metu K. Budrys taip pat vyks į Niujorką, kur susitiks su Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu bei su JAV verslo atstovais aptars investicijų Lietuvoje galimybes.
„Šio ypatingos reikšmės vizito tikslas – stiprinti strateginę Lietuvos ir JAV partnerystę gynybos, saugumo ir ekonominio atsparumo srityse, aptarti bendrus atsako į hibridines grėsmes veiksmus bei tolesnio JAV karinių pajėgų buvimo Lietuvoje užtikrinimą“, – rašoma ministerijos pranešime.
Kaip skelbta anksčiau, šių metų sausio pabaigoje K. Budrys tapo vienu pirmųjų užsienio reikalų ministrų, telefonu kalbėjusių su tuomet naujai paskirtu valstybės sekretoriumi, o šių metų kovo 25 d. Vašingtone buvo surengtas Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų ir M. Rubio susitikimas.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)Vašingtonas
