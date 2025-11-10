Nesibaigiantis chaosas jaučiamas reitinguose: Vyriausybę nepalankiai vertina du trečdaliai gyventojų

Savo ruožtu liepą, kai Vyriausybei vadovavo Gintautas Paluckas, Ministrų kabineto darbą nepalankiai vertino 69,8 proc. gyventojų.
Tarp partijų daugiausia palaikymo turi TS-LKD
„Delfi“ užsakymu atliktos apklausos rezultatai rodo, jog jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, daugiausia palaikymo sulauktų Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD). Už juos balsuotų 14,5 proc. respondentų. Tokio pat palaikymo partija sulaukė ir rugsėjo mėnesį rengtos apklausos metu.
Toliau rikiuojasi valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), kurią palaikytų 12,6 proc. gyventojų (prieš mėnesį – 10,5 proc.) ir Sauliaus Skvernelio vedama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Šią politinę jėgą rinkimuose palaikytų 8,9 proc. gyventojų (rugsėjį – 7,1 proc.).
Toliau reitingų lentelėje – valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). Palaikymas šiai politinei jėgai, rugsėjį siekęs 6,9 proc. šiuo metu yra panašus – šią partiją palaiko 6,5 proc. gyventojų.
Daugiausia palaikymo turinčių partijų penketuką užbaigia Liberalų sąjūdis, už kurį balsuotų 5,6 proc. gyventojų (rugsėjį – 6,5 proc.).
Savo ruožtu tarp valdančiųjų esanti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“, jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, sulauktų 5,6 proc. rinkėjų balsų. Rugsėjį šis skaičius buvo didesnis ir siekė 8,5 proc.
Premjero poste didžioji gyventojų dalis matytų I. Šimonytę
Spalio pabaigoje atlikto tyrimo rezultatai rodo, jog didžiausia gyventojų dalis (14,9 proc.) premjero poste matytų Vyriausybei anksčiau jau vadovavusią konservatorę Ingridą Šimonytę. Rugsėjį palaikymas jai šiuo klausimu siekė 13 proc.
Toliau rikiuojasi dabartinė Ministrė pirmininkė I. Ruginienė, turinti 8 proc. gyventojų palaikymą (prieš mėnesį – 7,3 proc.) bei buvęs Ministrų kabineto vadovas S. Skvernelis, kurį šiame poste vėl norėtų matyti 7,9 proc. respondentų (rugsėjį – 6,3 proc.).
Toliau rikiuojasi liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielse, kurią palaiko 4,4 proc. gyventojų (prieš mėnesį – 5 proc.) bei „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Jį šiame poste matyti norėtų 4,1 proc. gyventojų (rugsėjį – 5,7 proc.).
„Spinter tyrimų“ apklausa buvo atlikta spalio 17–27 dienomis. Tyrime dalyvavo 1015 gyventojų nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3,1 proc. punkto.
reitingaiInga RuginienėIngrida Šimonytė
