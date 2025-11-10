Po R. Žemaitaičio susitikimo su vengrų ministru – K. Budrio reakcija

„Mačiau, kad (Vengrijos užsienio reikalų ministras – ELTA) susitiko ir su vienu iš Seimo narių. Ir aš labai tikiuosi, kad to susitikimo metu – aš net neturiu abejonių, kad buvo išsakytos tos pozicijos, kurios yra patvirtintos Lietuvos Respublikos 20-os Vyriausybės programoje: mūsų nuostatos dėl paramos Ukrainai tiekimo iš Europos Sąjungos (ES), dėl Ukrainos greitesnės integracijos į ES.
Aš tikiuosi, kad buvo išsakytos pastabos dėl užblokuotų taip pat ir Lietuvos pinigų, kurie yra įstrigę Europos taikos fonde (...), ir tai, kad Ukrainą, kurią Europos Komisija vertina kaip visiškai atitinkančią standartus pradėti derybas ES, blokuoja Vengrija ir kad tai yra negerai“, – viešėdamas Vašingtone teigė K. Budrys.
„Į tai turbūt atkreipė dėmesį (R. Žemaitaitis – ELTA) susitikimo metu, nes būtent šios pozicijos yra vienbalsiai sutartos (...). Dėl to niekas dėl to Lietuvoje neturi abejonių. Jeigu yra proga tai dar kartą užakcentuoti – aš tikiu, kad taip ir buvo padaryta“, – pabrėžė jis.
K. Budrio teigimu, R. Žemaitaičio ir Vengrijos kolegos Peteriu Szijjarto susitikimas buvo privatus.
Tuo metu pats užsienio reikalų ministras tvirtina, kad Lietuva vertina Vengrijos indėlį, prisidedant prie rytinio NATO flango apsaugos.
„Lietuva be galo vertina kiekvienos NATO sąjungininkės indėlį į NATO pafrontės saugumo stiprinimą. Vengrijos kariams mes esame dėkingi už buvimą Lietuvoje. Vengrijos kariams mes suteikiame geras sąlygas ir Lietuva, kaip geras sąjungininkas, padori valstybė, sudaro ir sudarys visas sąlygas NATO užsienio reikalų ministrui aplankyti savo karius ir jiems padėkoti už buvimą čia“, – patikino Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu.
„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.
Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.
Kęstutis Budrys
