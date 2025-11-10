R. Žemaitaitis su I. Adomavičiumi skelbia susitikę su Vengrijos užsienio reikalų ministru

Tiesa, susitikime jis buvo ne vienas – kartu atsivedė ir buvusį kultūros ministrą, dabartinį savo patarėją Ignotą Adomavičių.
„Įspūdinga ir didinga diena Lietuvai. Šian man buvo garbė priimti Vengrijos užsienio reikalų ir ekonomikos ministrą Peter Szijjárto!
Užsienio politika prasideda nuo mažų darbų“, – skelbė R.Žemaitaitis.
Lrytas šaltinių žiniomis, šis susitikimas įvyko Šiauliuose, vieno viešbučio restorane, o sąskaitą esą apmokėjo vengrų delegacija. Ten esą R.Žemaitaitis su Vengrijos atstovais pasirašė ir tam tikrus dokumentus.
Šalia viešbučio susirinko ir grupelė protestuotojų, budėjo policijos pareigūnai.
Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas sakė, jog tokie politikų pokalbiai nėra draudžiami. Tačiau, anot jo, svarbu, kad visi laikytųsi vienos užsienio politikos linijos.
„Parlamentarai gali susitikti su užsienio valstybių politikais – to niekas nedraudžia. Tačiau tai nekeičia fakto, kad užsienio politiką formuoja ir vykdo Vyriausybė kartu su prezidentu.
Lietuvoje nėra alternatyvios užsienio politikos, todėl svarbu, kad politikai laikytųsi vienos linijos – ypač šiuo geopolitiškai sudėtingu laikotarpiu“, – komentare Eltai teigė I.A.Dobrovolskas.
Tiesa, toks „aušriečių“ lyderio gestas jau spėjo supykdyti kai kuriuos Seimo narius.
„Šiandien R.Žemaitaitis pareiškia, kad užsienio reikalų ministras K.Budrys leidžia sau per daug. Sutapimas ar ne, bet kaip tik šiandien, koalicijos partneris, Šiauliuose kaip niekur nieko susitinka su Vengrijos užsienio reikalų ministru Žemaičio restorane.
Žmonių teigimu, susitikimo metu pasirašomi dokumentai, sąskaita apmokama svečių iš Vengrijos. Sakykit ką norit, bet atrodo kažkokia alternatyvi užsienio reikalų politika.
Įdomu ar apie tokius susitikimus yra informuota Prezidentūra ir užsienio reikalų ministerija, Premjerė?“ – feisbuke rašė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Domas Griškevičius.
„Nemuno aušros“ Vilniaus skyriaus vadovas Mantas Stulgaitis savo ruožtu įgėlė ir užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, kuris praėjusią savaitę Lrytas laidoje „Iššifruoti esmę su Dovydu Pancerovu“ kritiškai pasisakė apie darbą su „aušriečiais“.
„Kol vienas ponas „renka kakučius nuo kilimo“, pradedama vykdyti „mažoji“ diplomatija. Dabar laukiame masinės leftistų žodinės, tekstinės ir emocinės diarėjos“, – rašė M.Stulgaitis.
P.Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
Prie V.Orbano vadovaujamos partijos „Fidesz“ politikas prisijungė dar 1998 m.
P.Szijjarto dažnai sulaukia kritikos dėl savo pozicijos Rusijos ir Kinijos atžvilgiu – jis dažnai pabrėžia, kad Vengrijai ir Europai reikia palaikyti pragmatinius santykius su Maskva ir Pekinu.
Jis taip pat kritiškai vertina Europos Sąjungos (ES) sankcijas Rusijai, teigdamas, kad jos labiau kenkia Bendrijos, o ne Maskvos ekonomikai.