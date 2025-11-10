Lietuvos dienaAktualijos

Sigitas Parulskis. Politikos meilė ir mirtis

2025 m. lapkričio 10 d. 21:36
Lrytas Premium nariams
Vienoje iš daugybės knygų apie rašymą radau septynis klausimus, kuriuos turėtume užduoti sau, jeigu ketiname rašyti istoriją.
Daugiau nuotraukų (7)
Sigitas Parulskiskaras UkrainojeRusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.