Įtikino ir antrąsyk: G. Nausėda tvirtins V. Aleknavičienės kandidatūrą į ministres

V.Aleknavičienė prieš du mėnesius jau buvo praėjusi prezidento filtrą, tačiau priesaikos sulaukti nespėjo – dėl G.Nausėdos noro Energetikos ministerijoje turėti Žygimantą Vaičiūną įvyko staigūs mainai ir Kultūros ministerija atiteko „Nemuno aušrai“.
Visas reikiamas procedūras įveikusi V.Aleknavičienė liko prie suskilusios geldos.
Tiesa, eksperimentas nepavyko – „aušriečių“ deleguotas Ignotas Adomavičius pareigose išbuvo vos kiek daugiau nei savaitę, tad nuo spalio pradžios ministerija likusi be vadovo.
Po ištikusio fiasko ir nesibaigiančių protestų Kultūros ministeriją perėmę „socdemai“ ilgai tempė gumą, kas užims ministro postą, rankas jau buvo nuleidusi ir pati V.Aleknavičienė, tačiau po skandalų su paskirtais viceministrais premjerė nusprendė nebedelsti – praėjusį ketvirtadienį pranešta, kad į ministres bus teikiama V.Aleknavičienė.
Pirmadienį ministrė pirmininkė oficialiai pateikė G.Nausėdai socialdemokratų Roberto Kauno bei V.Aleknavičienės kandidatūras į krašto apsaugos ir kultūros ministrus.
V.Aleknavičienei atvykus į Prezidentūrą, jos prieigose vis dar tęsiasi kultūrininkų protesto akcija – kasdien Simono Daukanto aikštėje pakaitomis stovi bent vienas kultūros atstovas, apsigaubęs protesto simboliu tapusia vėliava ir žiūrėdamas tiesiai į šalies vadovo langus.
G.Nausėdos ir V.Aleknavičienės susitikimas truko vos kiek daugiau nei pusvalandį, – pagrindiniai klausimai greičiausiai buvo aptarti dar rugsėjį, pirmojo pokalbio metu. Apie tai, kad matosi nebe pirmą kartą, spausdamas ranką kandidatei užsiminė ir pats prezidentas.
Kelias minutes su jauduliu ir nedrąsia šypsena veide prasiveriančių durų laukusi V.Aleknavičienė dar prieš pokalbį išgirdo ir G.Nausėdos pastebėjimą: „Per tą laiką šis bei tas įvyko. Norėtųsi išgirsti tiek vizijos dalykus, tiek ir situacijos vertinimą, ypač 2026 metų biudžeto kontekste.“
J.Karpavičienė: prezidentas tvirtins V.Aleknavičienės kandidatūrą
Po susitikimo prezidento vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė teigė, kad susitikimas su kandidate buvo dalykiškas, konstruktyvus, aptartas ir bene svarbiausias klausimas – kaip spręsti įtampas dėl kultūrininkų reiškiamo nepasitenkinimo ir vėl grįžti prie bendro dialogo.
„Šalies vadovas dar sykį pabrėžė, kad supranta ir gerbia visuomenės reiškiamą pilietinę, vertybinę poziciją. Jis akcentavo aiškų siekį, kad būtina kuo greičiau ieškoti bendrų sprendimų ir imtis veiksmų, jog kultūra – mūsų valstybės ir visuomenės fundamentas, strateginis išteklius – būtų ne skaldanti, o valstybę ir visuomenę telkianti bei pilietiškumą stiprinanti jėga“, – sakė J.Karpavičienė.
Anot jos, prezidentas pabrėžė, kad būsimojo ministro politinėje komandoje neturi būti „Nemuno aušros“ atstovų. Socialdemokratė jau yra nurodžiusi, kad toliau dirbtų su dviem jau paskirtomis viceministrėmis, o „aušriečių“ į savo komandą nekviestų.
Prezidento patarėja akcentavo, kad G.Nausėda kėlė ir klausimą dėl 2026 metų valstybės biudžete numatyto nepakankamo finansavimo kultūros sričiai.
„Prezidentas informuoja, kad jis tvirtins V.Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministres“, – galiausiai pranešė J.Karpavičienė.
V.Aleknavičienė: esu pasiruošusi garbingai nešti kultūros vėliavą
Pati V.Aleknavičienė žada artimiausiu metu inicijuoti nacionalinį kultūros sektoriaus atstovų dialogą, kuriuo siekiama įtraukti bendruomenę į sprendimų priėmimą, nes, anot būsimosios ministrės, „kultūros bendruomenė aiškiai pasakė, kad nori būti girdima“.
„Kultūros žmonės turi būti ne stebėtojai, o sprendimų priėmimo partneriai. (...) Artimiausiu metu inicijuosiu nacionalinį kultūros dialogą, kuriame dalyvaus kultūros organizacijų, kūrėjų, regioninių centrų bei valstybės institucijų atstovai ir kartu sieksime, kad sprendimai būtų priimami ne už bendruomenę, o kartu su ja“, – tikino V.Aleknavičienė.
„Esu pasiruošusi garbingai nešti kultūros vėliavą“, – pažymėjo ji.
Socialdemokratė dar kartą aiškiai pabrėžė, kad „Nemuno aušros“ atstovų į savo komandą tikrai nekvies.
Apie mėnesį politikė buvo laikoma nežinioje, ar dėl to nesvarstė galiausiai apskritai nesutikti antrą kartą bristi į tą pačią balą?
„Tą dieną, kai nusprendžiau, kad renkuosi politikės kelią, aš sau išsikėliau tokius tikslus, jog mano tikslas yra dirbti dėl Lietuvos, dėl mūsų žmonių, ir manau, kad ši situacija nėra ta, kur aš turėčiau galvoti ir diskutuoti apie kažkokius principus, nepasitenkinimą ar dar kažką. Aš manau, kad mes visi turime kuo greičiau susitelkti ir dirbti kultūros naudai“, – politkorektiškai atsakė V.Aleknavičienė.
Dar praėjusią savaitę portalui Lrytas ji teigė jau nebesitikinti sulaukti premjerės I.Ruginienės skambučio, bet vis dėlto sulaukė. Ar labai nustebo?
„Taip, skambutis mane nustebino. Kaip ir sakiau, turiu pasiryžimą ir manau, kad šiai dienai mano ir asmeninės savybės tinka telkti bendruomenę, kartu dirbti. Aš manau, kad jei mes visi pradėtume dabar galvoti, jog gal per daug sudėtinga, gal ne, jokio rezultato ir nepasiektume.
Džiaugiuosi, kad mes suteikė galimybę dirbti kartu su kultūros bendruomene“, – teigė socialdemokratė.
Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai laikinai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
