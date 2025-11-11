Apie užsienio politiką paklaustas R. Žemaitaitis išsiliejo ant žurnalisto, „socdemams“ – žinia dėl biudžeto

„Kai buvo susitikimas valdančiojoje koalicijoje prieš 3–4 savaites, mes buvome labai aiškiai susitarę dėl esminių dalykų, biudžeto skaičių – 5 proc. buvo skirti gynybos finansavimui, dalis pinigų turėjo nueiti statutiniams pareigūnams, aplinkosaugos pareigūnams, žemės sektoriui, švietimo bendruomenei, kultūros bendruomenei.
Deja, biudžetas buvo pateiktas ne toks, koks buvo suderintas. Skaičiai skiriasi beveik 300 mln. eurų. Natūralu, kad toks sprendimas mūsų frakcijos netenkina“, – nurodė R.Žemaitaitis.
Anot jo, „aušriečiai“ aiškiai buvo pasakę, kam turi būti skirtas prioritetinis dėmesys, pavyzdžiui, viešajam saugumui.
„Šiandien manau, kad pasienis, policija – tai institucijos, kurios ir turėtų gauti didesnį finansavimą, nes poreikis yra milžiniškas. Išaugęs pavojus Lietuvai ir Lietuvos teritoriniam vientisumui, jos saugumui. O, kaip žinote, sieną kertančius priešininkus dažniausiai stabdo pasieniečiai ir policijos pareigūnai. Jeigu mes neskirsime tinkamo dėmesio, manau, mūsų frakcija gali ir nebalsuoti“, – įspėjo R.Žemaitaitis.
„Nemuno aušros“ pirmininkas priekaištų turėjo ir dėl mažesnio nei planuota kelių fondo, reikalavo stabdyti finansavimą LRT, o nacionaliniam transliuotojui skirtus pinigus skirti viešojo saugumo pareigūnams.
„Dar bus antras (biudžeto, – Lrytas) svarstymas. Mes matysime, koks bus svarstymas kitą savaitę, kam pritars komitetai, kam po svarstymo pritars ministerijos ir Vyriausybė, ir tada, manau, bus žiūrima“, – tvirtino jis.
Kiek anksčiau socialdemokratų lyderis M.Sinkevičius teigė, kad jei „Nemuno aušra“ nepalaikys Seime svarstomo kitų metų biudžeto projekto, teks konstatuoti, jog koalicija neveikia. Jis kritikavo koalicijos partnerį dėl jo retorikos, aiškino pavargęs nuolat komentuoti R.Žemaitaičio pareiškimus.
„Kodėl aš turėčiau įsižeisti? Neturiu aš ko įsižeisti, kiekvienas turime savo nuomonę, savo poziciją. Aš galiu komentuoti, jie gali komentuoti – ačiū Dievui, kad ne Šiaurės Korėjoje esu“, – taip atsakė „aušrietis“.
Nepritaria sienos uždarymui, užsipuolė žurnalistą
R.Žemaitaitis sulaukė ir klausimo, kokia yra jo pozicija Lietuvos užsienio politikos klausimais. Jis ne kartą viešai išreiškė nepritarimą dėl kontrabandinių oro balionų krizės valdymo, ragino kalbėtis su Baltarusijos režimu.
„O ką jūs čia norėjote paklausti?“ – klausimu į klausimą atsakė R.Žemaitaitis.
Žurnalistas dar kartą pakartojo, kad teiraujasi, kokia yra parlamentaro pozicija užsienio politikos klausimais.
„Tai apie kurį klausimą? Jūs bent pats suprantate, ko klausiate?“ – pakartojo ir R.Žemaitaitis.
Žurnalistui patikslinus, kad klausia apie politiko poziciją dėl bendravimo su Baltarusijos režimu, šis atsakė: „Dabar pataisėte. Užsienio politika – tokia, kokios šiandien laikosi Vyriausybė ir visa valdančioji dauguma. Tokios pozicijos aš lygiai taip pat laikausi.“
Tiesa, perklausus, ar jis pritaria pasienio punktų su Baltarusija užvėrimui, „aušrietis“ atsakė, kad ne.
Reaguojant į pasikartojančius incidentus, kai dėl kontrabandinių oro balionų sutrikdoma Vilniaus oro uosto veikla, Vyriausybė spalio pabaigoje mėnesiui uždarė paskutinius du pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
R.Žemaitaitis nesutiko, kad jo pozicija šiuo klausimu nesutampa su Vyriausybės vedama kryptimi užsienio politikoje.
„Aš mačiau, kad premjerė I.Ruginienė siūlo kalbėtis su Baltarusija, jog būtų išvesti vilkikai. Ketvirtadienį vakare, duodamas interviu, V.Kontratovičius aiškiai pasakė, kad pasieniečiai artimiausiu metu susisieks su Baltarusijos pasieniečiais dėl sienos atidarymo. Jei kažko nežinai, tai pasidomėk, prieš užduodamas klausimą“, – rėžė jis.
„Kolega, nežinau, arba jūs keistas esate, arba ne toje dimensijoje gyvenate“, – ir toliau žurnalisto klausimus kritikavo R.Žemaitaitis.
Klausiamas, kaip jis siūlytų spręsti kontrabandinių oro balionų problemą, „Nemuno aušros“ lyderis teigė, kad yra du būdai – arba pasitelkti kinetines priemones, arba diplomatiniu keliu derėtis su Baltarusijos puse.
„Yra arba tas kraštutinis (variantas, – Lrytas), kada pasieniečiai kalba, kada girdi už sienos, kai balionai pučiasi, mes šiandien galime juos tiesiog utilizuoti arba nuimti nušaunant, arba su dronų pagalba juos nuimant“, – kalbėjo jis.
„Arba mes pradedame kažkokiu būdu kalbėtis diplomatiniu būdu dėl šitos situacijos, arba mes tą situaciją turėsime dar kaip minimum kokius metus“, – apibendrino R.Žemaitaitis.
