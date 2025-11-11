J. Olekas apie R. Žemaitaičio pokalbį su P. Szijjartu: tokie susitikimai nėra uždrausti

„Labai svarbu, kad jis (Seimo narys – ELTA) atstovautų ir mūsų valstybės poziciją įvairiais klausimais, kai susitinka su aukštesniais pareigūnais. Sakyčiau, net yra tokia tradicija, lankantis įvairiose šalyse, kitų šalių parlamentarai ar kitų valstybių partijos turi galimybę susitikti su tos valstybės bendros Europos šeimos partiečiais (…). Man atrodo, kad tokie susitikimai nėra uždrausti, tai yra privatūs susitikimai, jie neatstovauja tuo metu valstybės interesų, bet labai svarbu, ką mūsų parlamentarai pasako. Aš girdėjau (iš R. Žemaitaičio – ELTA) padėką Vengrijai už oro policiją, kas man atrodo, yra labai teisinga“, – antradienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas.
Vis dėlto, Seimo vadovas teigė nežinantis, kokius kitus klausimus „aušriečių“ lyderis susitikimo metu aptarė su Vengrijos užsienio reikalų ministru.
„Aš tikrai negaliu pasakyti, kad aš turiu domėtis, ką kitos partijos atstovai tarpusavyje kalbasi. Jeigu jie nekenkia valstybei, jeigu jie nedaro kažkokios žalos ar kitų dalykų, tai jie turi tokia teisę (susitikti – ELTA)“, – teigė Seimo vadovas.
„Žemaitaitis turi savo vardą, dar galbūt savo partijos vardą, daugiau jis vardų neturi. Jis tikrai negalėjo kalbėti Seimo pirmininko vardu – aš tą galiu garantuoti. Jis galėjo ką nori sakyti, bet jis nėra Seimo pirmininkas ir tai nėra Seimo pirmininko pozicija“, – paklaustas ar nederėtų pasidomėti apie ką ir kieno vardu su P. Szijjartu kalbėjo R. Žemaitaitis sakė Seimo vadovas.
Savo ruožtu „aušriečių“ lyderis Eltai pirmadienį teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus.
Be to, R. Žemaitaitis tikino su P. Szijjartu pasirašęs susitarimą, tačiau kokį – nedetalizavo.
Anot Seimo vadovo, parlamentaras neturi teisės pasirašyti oficialių susitarimų šalies vardu, todėl greičiausiai, „aušriečių“ lyderis pasirašė dokumentą partijos ar savo asmeniniu vardu.
„Ponas Žemaitaitis neturi teisės pasirašyti (dokumentų – ELTA) valstybės vardu. Yra pareigūnai, kurie gali pasirašyti valstybės vardu ir kurie pasirašo, bet ponas Žemaitaitis gali pasirašyti partijos vardu, ar savo asmeniškai vardu kažkokius kreipimusis“, – dėstė J. Olekas.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu.
„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.
Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.
