Po KAM paskyroje atsidūrusio prierašo prie R. Kauno nuotraukos – pašaipų banga

Šia žinia pasidalinta ir KAM puslapyje, kuriame šalia R.Kauno nuotraukos – ir prierašas: „Jeigu niekas nesupyks, Kaunas – Lietuvos širdis.“
Toks feisbuko įrašas susilaukė socialinių tinklų vartotojų pašaipų – komentatoriai klausė, ar į KAM paskyrą tikrai niekas neįsilaužė, nes toks prierašas esą atrodo nerimtai.
„Koks bajeris toks ir ministras – prastas“, – rašė vienas komentatorius.
„Apgailėtina“, „Jūs rimtai?“, „Ar jūs juokaujat?“ – tokie klausimai pylėsi po KAM paskelbtu įrašu.
Ministrų pasikeitimo ceremonija plačiai nuskambėjo ir dėl D.Šakalienės įrašo. Socialdemokratė feisbuke pasidalijo savo atsisveikinimo kalba su kariais, kurios jai esą nebuvo leista pasakyti ceremonijos metu.
Anksčiau KAM vadovavusi D.Šakalienė R.Kaunui perdavė ministerijos vėliavą ir įteikė valdžios regaliją – skeptrą, tačiau sulaukė ir akibrokšto.
„Visi Lietuvos krašto apsaugos ministrai turėjo galimybę atsisveikinti su kariais – apeiti rikiuotę ir tarti žodį. Man nebuvo leista to padaryti. Tad dalinuosi savo kalba čia“, – feisbuke rašė politikė.
Naujasis krašto apsaugos ministras R.Kaunas pranešė, kad nori kancleriu paskirti iki šiol šias pareigas ėjusį Dainių Ivoškį. Politikas viliasi, kad tokiam sprendimui pritars ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba.
„Manyčiau, startuosime su tuo pačiu kancleriu, jeigu partijos valdyba tam pritars“, – teigė R.Kaunas.
„Dėl kitų pareigybių – šiuo metu dar sprendimo neturiu“, – paklaustas, ar ieškos naujo atstovo spaudai, sakė jis.
Kiek anksčiau R.Kaunas teigė sieksiantis išlaikyti buvusios ministerijos vadovės D.Šakalienės politinę komandą. Tiesa, jis pabrėžė, kad į viceministrus siūlys ir naujų kandidatų.
„Bus ir naujų žmonių. Tai yra technokratai“, – sakė R.Kaunas.
