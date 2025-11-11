R. Kaunas tikisi, kad D. Ivoškis liks KAM kancleriu: tarsis LSDP valdyboje

„Manyčiau, startuosime su tuo pačiu kancleriu, jeigu partijos valdyba tam pritars“, – žurnalistams teigė R. Kaunas.
„Dėl kitų pareigybių – šiuo metu dar sprendimo neturiu“, – paklaustas, ar ieškos naujo atstovo spaudai, sakė jis.
Kiek anksčiau jis teigė sieksiantis išlaikyti buvusios ministerijos vadovės Dovilės Šakalienės politinę komandą.
Tiesa, jis pabrėžė, kad į viceministrus siūlys ir naujų kandidatų.
„Bus ir naujų žmonių. Tai yra technokratai“, – sakė R. Kaunas.
Praėjusią savaitę R. Kaunas teigė svarstantis kelias pavardes, tarp jų – anksčiau šias pareigas ėjusio Karolio Aleksos ir dabartinio viceministro Tomo Godliausko.
ELTA primena, jog prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė socialdemokratą R. Kauną krašto apsaugos ministru, o Vaidą Aleknavičienę – kultūros ministre. Pastarieji jau antradienį turėtų prisiekti Seime.
Antradienį taip pat vyks oficiali krašto apsaugos ministrų ministrų pasikeitimo ceremonija. Jos metu anksčiau Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovavusi D. Šakalienė naujajam ministrui R. Kaunui perduos ministerijos vėliavą ir įteiks valdžios regaliją – skeptrą.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė. Iki šiol KAM vadovo pareigas laikinai ėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.