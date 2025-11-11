R. Žemaitaičiui užsiminus, kad „aušriečiai“ gali nelaiminti biudžeto – M. Sinkevičiaus dvejonės dėl koalicijos likimo

„Čia klausimas, vertas, kaip sakant, koalicijos likimo. Ne milijono, o koalicijos likimo.
Tai jeigu jis neatlaikys, aš manau, kad tiesiog turėsime fundamentalią problemėlę, kad turėtume skirstytis ir iš principo konstatuoti koalicijos neveikimą.
Biudžetas yra pagrindinis įstatymas, pagal kurį gyvensime visi valstybėje kitais metais“, – „Žinių radijo“ laidoje „Pozicija“ teigė M.Sinkevičius.
Kita vertus, anot socialdemokratų lyderio, pagrasinimai ir tam tikra retorika yra politinis žanras, kai kiekviena pusė bando pasakyti, kad pinigų trūksta vienai ar kitai sričiai.
„Reikia visiems suprasti, kad mūsų biudžetas nėra guminis, visų norų išpildyti neišeina.
Reikia balanso, kažkokio sutarimo ir, jeigu įmanoma, konsensuso, nes bepigu yra rėkti, kad trūksta tam ir anam, bet pasakyti, iš kur tuos pinigus paimti, čia dažniausiai ta antra dalis yra kaip taisyklė nutylima“, – kalbėjo M.Sinkevičius.
R.Žemaitaitis sakė negalintis garantuoti, kad jo vadovaujama frakcija Seime palaikys 2026 m. valstybės biudžeto projektą. Jo teigimu, šiuo metu tarp valdančiosios koalicijos partnerių trūksta aiškaus sutarimo, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.
„Ne, negaliu sakyti (kad frakcija balsuos už projektą – ELTA), nes mes bandome atitaisyti tai, kas buvo sutarta penktadienį su ministru ir premjere ir valdančiąja dauguma. Frakcija matys, žiūrėsime“, – naujienų portalui „Delfi“ sakė parlamentaras.
„Frakcija buvo informuota, koks susitarimas buvo padarytas tą penktadienį, kam buvo pritarta, kam ne. Ir jeigu šitiems dalykams nebus pritarta, tai, aš manau, kad tam biudžetui balsų gali ir nebūti. Taip niekas nesielgia, nes biudžetas nėra kažkoks įstatymas, kurį bet kada gali taisyti, jeigu kablelis netinka. Biudžetas yra derinamas su visais koalicijos partneriais“, – akcentavo jis.
Jo teigimu, norint užtikrinti pakankamą finansavimą kitoms jo stokojančioms sritims, būtų galima apkarpyti gynybai numatytą skirti lėšų dalį.
„Gynybai skirkime 5 proc., o 0,38 proc. grąžinkime socialinei infrastruktūrai arba viešojo saugumo infrastruktūrai, kas šiandien yra gyvybiškai svarbu, siekiant užtikrinti visuomenės saugumą“, – kalbėjo R.Žemaitaitis.