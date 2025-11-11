Seimo pirmininkas nesureikšmina R. Žemaitaičio priekaištų K. Budriui: nekritikuojamų žmonių nėra

„Nekritikuojamų žmonių demokratinėje valstybėje nėra. Kiekvienas galime kritikuoti. Aš galiu sutikti ar nesutikti. Šiuo atveju, manau, kad Kęstutis Budrys vykdo tai, kas įrašyta Vyriausybės programoje, koalicinėje sutartyje. Iš esmės, didelių priekaištų jo darbui nėra, bet tobulybei niekada nėra ribų, galbūt, kai kuriuos dalykus galima atlikti dar efektyviau“, – žurnalistams Seime teigė J. Olekas.
Tiesa, pastaruoju metu R. Žemaitaitis kritiškai atsiliepia ne tik apie K. Budrį, bet ir bendrai užsienio politiką. Spalio pabaigoje jis teigė, kad į Lietuvą iš Baltarusijos plūsta kontrabandiniai balionai, nes Vilnius neturi jokių diplomatinių kanalų ir santykių su Minsku.
Reaguodamas į tokius teiginius, J. Olekas patikino, kad užsienio politiko kryptis įtvirtinta ir koalicinėje sutartyje.
„Manau, kad aiškumas yra Vyriausybės programoje ir koalicinėje sutartyje, kurioje yra labai aiškiai įrašyta ir parama kovojančiai Ukrainai, ir sankcijos totalitariniams režimams tiek Baltarusijos, tiek Rusijos. Jos yra įrašytos į koalicinę sutartį, kur yra ir Remigijaus Žemaitaičio parašas“, – sakė politikas.
„Ta kritika, galbūt, turėtų būti labiau subalansuota, tačiau mes negalime pasakyti, kad žmogus negali pareikšti vienos ar kitos nuomonės“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, pastaruoju metu R. Žemaitaitis negaili kritikos, jo vertinimu, netinkamai Lietuvos užsienio politikai – ją politikas socialiniuose tinkluose vadina „griaunančia pasitikėjimą valstybe“. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiais iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas žeria kritiką šalies diplomatijos vadovui K. Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. R. Žemaitaitis teigia, kad užsienio reikalų ministras K. Budrys savavališkai priima sprendimus ir netinkamai atlieka savo pareigas. Anot „aušriečių“ pirmininko, Lietuvos diplomatijos vadovas negerbia Vyriausybėje dirbančių kolegų.
R. Žemaitaičiui kritikuojant Lietuvos užsienio politiką kontrabandinių balionų krizės metu, K. Budrys anksčiau teigė, kad negali būti jokių kalbų apie derybas su Minsku. Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas tuomet ragino atsisakyti „baudžiauninkų mentaliteto“ ir negalvoti, kad skambučiai į Baltarusiją gali išspręsti susiklosčiusią situaciją.
