Balionai vėl trikdė Vilniaus oro uosto darbą: buvo nukreipti trys skrydžiai

Pasak jo, Vilniuje leistis turėjęs iš Madeiros grįžęs lėktuvas buvo nukreiptas į Kauno oro uostą. Antradienio rytą informaciją patvirtino ir Lietuvos oro uostų atstovai.
„Šiąnakt skirtingais laikais buvo įvesti laikini oro eismo ribojimai tik atvykstantiems skrydžiams į Vilniaus oro uostą. Paveikti trys atvykstantys skrydžiai: BT960 Amsterdamas-Vilnius (nukreiptas į Rygą), dar du nukreipti į Kauną – RE3312 Madeira-Vilnius ir X98002 Tenerifė-Vilnius.
Viso paveikta 470 keleivių. Nukreiptų į Kauno oro uostą skrydžių keleiviai pasiekė savo kelionės tikslą autobusais, nukreipto į Rygos oro uostą skrydžio keleiviai orlaiviu vėliau grįžo į Vilniaus oro uostą“, – antradienio rytą pranešė Lietuvos oro uostai.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Dėl to I. Ruginienė jau praėjusią savaitę dukart šaukė NSK posėdžius.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.