A. Lukašenkai kalbant apie derybas su Lietuva – K. Budrio atkirtis

„Aš atmetu mums primetamas sąlygas ir tempą, patį principą. Turime nepamesti esmės ir prisiminti, apie ką yra visa šita istorija. Tai yra dar vienas režimo bandymas instrumentalizuoti kriminalines veikas, panaudoti tai prieš Lietuvą, sukuriant žalą mums įvairiose srityse“, – LRT radijui kalbėjo K. Budrys.
Ministro teigimu, pirmiausia režimas turi užtikrinti, kad nauji meteorologiniai balionai į Lietuvos teritoriją nebus leidžiami ir netrikdys oro eismo. Tik tuomet, pasak jo, nebeliks priežasčių laikyti uždarytus pasienio punktus.
„Neturėtume pulti į tai, ką mums siūlo Lukašenka“, – pabrėžė jis ir pridūrė, kad šiuo metu valstybė planuoja naujas atsakomąsias priemones bei dalį jų jau diegia.
K. Budrys taip pat akcentavo, kad, Lietuvai nusprendus uždaryti pasienio punktus, tai Baltarusijai rodo, kad valstybė nesitaikstys su prieš valstybę nukreiptas hibridines grėsmes.
„Mes, atsakydami į tai, Nacionalinio saugumo komisijoje, Vyriausybėje suderinę priėmėme sprendimą uždaryti punktus, tokiu būdu parodant Baltarusijai, kad tai mums yra svarbus nacionalinio saugumo klausimas ir mes imsimės visų reikalingų nacionalinių ir Europos Sąjungos, NATO lygmens priemonių, kalbant apie atsaką į hibridines grėsmes. Ir pasitelksime savo sąjungininkus šitai problemai spręsti, nes režimas, elgdamasis tokiu būdu, darydamas mums žalą, elgiasi ant dar didesnės ribos eskalacijos“, – sakė ministras.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Anksčiau vidaus reikalų ministras teigė, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Anksčiau skelbta, kad A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.
