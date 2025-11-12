A. Veryga apie R. Žemaitaičio pokalbį su P. Szijjartu: galbūt tai bandymas ieškoti savo politinio identiteto Europoje

„Viskas priklauso nuo pokalbio turinio, ar turinys leidžia galvoti apie kažkokią alternatyvią užsienio politiką ir ar ten buvo pasakyta kažkas, kas skiriasi nuo mūsų sutarimo dėl užsienio politikos, dėl Ukrainos palaikymo“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė A. Veryga.
„Jeigu nebuvo tokių kalbų (...), o tai buvo vieno iš koalicijos partnerių bandymas ieškoti savo politinio identiteto Europoje (...) – tame nematyčiau kažkokios problemos. Gali politikai susitikinėti su savo politinių šeimų arba ten, kur planuoja prisijungti, atstovais“, – akcentavo politikas.
Savo ruožtu „aušriečių“ lyderis Eltai pirmadienį teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus.
Be to, R. Žemaitaitis tikino su P. Szijjartu pasirašęs susitarimą, tačiau kokį – nedetalizavo.
Anot Seimo vadovo, parlamentaras neturi teisės pasirašyti oficialių susitarimų šalies vardu, todėl greičiausiai, „aušriečių“ lyderis pasirašė dokumentą partijos ar savo asmeniniu vardu.
„Ponas Žemaitaitis neturi teisės pasirašyti (dokumentų – ELTA) valstybės vardu. Yra pareigūnai, kurie gali pasirašyti valstybės vardu ir kurie pasirašo, bet ponas Žemaitaitis gali pasirašyti partijos vardu, ar savo asmeniškai vardu kažkokius kreipimusis“, – dėstė J. Olekas.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu.
„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.
Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.
VengrijaNemuno aušraLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)
