Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda įvertino R. Žemaitaičio šansus tapti prezidentu

2025 m. lapkričio 12 d. 16:45
Šalies vadovas Gitanas Nausėda teigia neįsivaizduojantis „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio prezidento poste. Anot G. Nausėdos, pastarieji „aušriečių“ pirmininko veiksmai ir pasisakymai užkirstų jam kelią tapti šalies vadovu, jei šis nuspręstų kandidatuoti į šias pareigas.
Daugiau nuotraukų (3)
„Manau, kad ne (neįsivaizduoju – ELTA) ir tiesą sakant jis (Remigijus Žemaitaitis – ELTA) yra pats savo likimo kalvis. Jis, galbūt ir susiklosčius situacijai kitaip, galėjo tapti rimtu kandidatu, bet manau, kad jo pastaroji veikla užkerta jam tokią galimybę“, – LNK televizijai trečiadienį komentavo šalies vadovas.
ELTA primena, kad R. Žemaitaitis dalyvavo 2024 m. vykusiuose prezidento rinkimuose, tačiau pirmajam ture surinko 9,28 proc. dalyvavusiųjų rinkimuose balsų ir nepateko į antrąjį turą.
Remigijus ŽemaitaitisGitanas NausėdaNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.