I. Ruginienė sako, kad tęsėjo kultūros bendruomenei duotą pažadą: turime puikią ministrę

„Aš savo pažadą išlaikiau. Aš sakiau, kad ateis tinkamas ministras ir tinkamas ministras atėjo. Taip, prieiti prie šio žingsnio man tai užtruko tam tikrą laiką, bet ir laikotarpis nebuvo labai lengvas“, – sakė ji, turėdama galvoje sekmadienį Seime prisiekusią naująją kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
„Visada sakiau: duokite šiek tiek laiko ir aš savo pažadą įvykdysiu. Aš savo pažadą įvykdžiau. Šiai dienai turime puikią kultūros ministrę, kuri, net neabejoju, gerai atliks savo darbą“, – pridūrė ji.
Nors sprendimas paskirti į ministres nebe „aušriečių“ atstovą, o socialdemokratų partijos narę nesustabdė protestų, ministrė pirmininkė tikina, kad kultūros bendruomenė gali jaustis saugi. Pasak jos, V. Aleknavičienės buriamoje komandoje „Nemuno aušrai“ priklausančių žmonių – nėra.
„Nuo pirmųjų dienų sakiau, kad kultūros bendruomenė gali jaustis saugi. Mes dirbame už, o ne prieš“, – sakė I. Ruginienė.
„Komanda formuojasi iš socialdemokratų. Aš matau pavardes. Pergyventi nėra dėl ko“, – apibendrino politikė.
Kaip skelbta anksčiau, antradienį Seime prisiekė naujoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Dekretą, kuriuo paskyrė šią ministrę, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė pirmadienį.
Politikės kandidatūra paaiškėjo tik praėjusį penktadienį, socialdemokratų valdybai nutarus pateikti bendrapartietės pavardę į kultūros ministrės postą.
Tiesa, V. Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.
Nepaisant to, kad į Kultūros ministerijos vadovybę „aušriečiai“ nebuvo paskirti, kultūros bendruomenė tęsia protestus. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
V. Aleknavičienė nuo 2024 m. lapkričio dirba Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininke.
