K. Budrys susitiko su JAV įmonių atstovais

2025 m. lapkričio 12 d. 22:53
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) trečiadienį susitiko su šios šalies įmonių „Citi“, „Palantir“ ir „International Business Machines“ (IBM) atstovais, skelbia ministerija.
Pasak Užsienio reikalų ministerijos (URM), susitikimų metu buvo aptartos Lietuvos ir JAV bendradarbiavimo inovacijų bei investicijų srityse galimybės. Taip pat pabrėžta strateginė transatlantinio bendradarbiavimo svarba stiprinant ekonominius ryšius, skatinant aukštųjų technologijų plėtrą, kibernetinio saugumo sprendimus ir duomenų valdymo inovacijas.
„Lietuva mato didelį potencialą bendradarbiauti su JAV technologijų ir finansų sektoriaus lyderiais. Mūsų šalis siūlo patikimą, atvirą ir inovatyvią aplinką, kuri sudaro sąlygas tvariems projektams augti ir stiprinti abipusį ekonominį ryšį“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Be to, susitikimų su JAV įmonių atstovais metu buvo aptartos galimybės toliau plėtoti strategines partnerystes dirbtinio intelekto, duomenų analizės, debesijos sprendimų ir finansinių technologijų (fintech) srityse.
Kaip skelbta, K. Budrys lapkričio 10–12 d. su darbo vizitu lankosi JAV.
Kęstutis BudrysJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Užsienio reikalų ministerija (URM)

