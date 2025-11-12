Kultūros bendruomenei toliau protestuojant, I. Ruginienė tikina: bet kokie neramumai gali būti numalšinti darbais

„Gerbiu bet kokią demokratijos išraišką ir tikrai nenorėčiau, kad įsivyrautų protestų kultūra, bet norėčiau sutarti (…) ir dedu visas pastangas, kad būtų galima maksimaliai atliepti kiekvienos bendruomenės lūkesčius (…) Bet kokie neramumai gali būti numalšinti mūsų darbais, kuomet mes parodysime tikrą savo iniciatyvą, dėl ko atėjome ir kad atėjome daryti sprendimus, orientuotus į gyventojų gerovę“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministrė pirmininkė.
„Šiandien džiaugiuosi, kad ministrė pradėjo darbą (…). Komandą formuosime atsakingai, ministrė jau turi tam tikrų minčių (…). Kažkada daviau pažadą, kad bus socialdemokratų ministras – jį ir įgyvendinau. Taip, kartais pažadų įgyvendinimas užtrunka tam tikrą laikotarpį, šiek tiek užtruko ir man, bet džiaugiuosi, kad įsivyrauja taika ir supratimas“, – akcentavo ji.
Ieškos papildomų lėšų kultūros sektoriui
Kaip skelbta, Kultūros sektoriaus asociacijų vadovai trečiadienį, po susitikimo su premjere, pareiškė, kad per artimiausius trejus metus valstybės biudžete šiai sričiai trūks 56 mln. eurų.
Savo ruožtu premjerė, reaguodama į tokius nuogąstavimus, žada ieškoti papildomų finansavimo šaltinių kultūros sektoriaus poreikiams patenkinti.
„Kalbant apie biudžetą, jeigu aš kol kas negaliu pasakyti tikslaus skaičiaus, kiek mes (finansų – ELTA) galėsime skirti, tai to pažado ir neduodu (…). Aš galiu pažadėti dėti visas pastangas, kad kiek įmanoma daugiau lėšų, kur galima kitur sutaupyti, atsirastų ir įkristų į Kultūros ministerijos biudžeto eilutę. Tą pažadą daviau ir dėl to daugiau nei mėnesį dirbu su finansų ministru“, – teigė I. Ruginienė.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienį su premjere susitikę kultūros sektoriaus asociacijų vadovai nuogąstauja dėl pernelyg mažo šiai sričiai skiriamo finansavimo.
Savo ruožtu Kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė, nors Kultūros ministerijoje ir nėra „Nemuno aušros“ atstovų, sako neketinanti atšaukti jau kelis mėnesius vykstančių kultūros bendruomenės atstovų protestų.
Kultūros protesto mėnuo bus užbaigtas Vilniuje, lapkričio 21 dienos akcija, kurioje su sunkiąja technika dalyvausiantys žemės ūkio atstovai atliks bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.
KultūraInga RuginienėNemuno aušra
