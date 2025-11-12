Po R. Žemaitaičio grasinimų dėl biudžeto – pirmoji I. Ruginienės reakcija

„Nieko aš nevertinu. Manau, Lietuvoje yra daugybė politikų, kurie gali vertinti ir komentuoti šito politio pasisakymus, o aš esu susikoncentravusi į darbus“, – LRT radijui trečiadienį sakė Vyriausybės vadovė.
„Man atrodo, kad mums svarbiausia yra orientuotis į darbus. Ir aš nuo pirmos minutės, ateidama į šitą poziciją, tą ir sakiau: programa, darbai yra tai, dėl ko aš atėjau. Ne žaisti visokius užkulisinius žaidimus, bet dirbti“, – pridūrė ji.
R. Žemaitaičiui savaitės pradžioje užsiminus, jog siekiant užtikrinti pakankamą finansavimą kitoms jo stokojančioms sritims, būtų galima apkarpyti gynybai numatytą skirti lėšų dalį, premjerė tikina – biudžetas yra subalansuotas.
„Biudžetas yra subalansuotas. (…) Su švietimo darbuotojais susitarėme, su sveikatos (sektoriaus darbuotojais – ELTA) susitarėme. Daugybė dalykų jau yra padaryta. Biudžetas yra orientuotas tiek į gynybą, tiek į socialinę saugą. Galbūt kažkam tai nepatinka, galbūt kažkas norėtų visiškai kitokio (…) kelio, bet biudžetas yra kitoks“, – akcentavo ji.
Dėl galimos kolaicijos griūties nesijaudina
Šios savaitės pradžioje Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog jei „aušriečiai“ nepalaikys teikiamo 2026 m. valstybės biudžeto projekto, tai reikš, jog koalicija turėtų skirstytis.
Vis dėlto, ministrė pirmininkė sako dėl tokio scenarijaus nesijaudinanti.
„Aš dabar tiesiog dėl to jau ir nepergyvenu“, – LRT radijui sakė Vyriausybės vadovė.
„Tas, kas yra (mūsų – ELTA) bendramintis ir taip pat atėjo (į koaliciją – ELTA) dėl darbų, kurie yra nukreipti į Lietuvos piliečių gerovę, tai eis kartu koją kojon su mumis. O tas, kas mano, kad kiti dalykai yra svarbesni, matyt, bus nepakeliui su mumis“, – akcentavo ji.
Pirmadienį naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis negarantuoja, jog jo vadovaujama frakcija palaikys 2026 m. valstybės biudžeto projektą. Parlamentaras tvirtino, kad šiuo metu tarp valdančiosios koalicijos partnerių trūksta aiškaus sutarimo, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.
„Aušrietis“ taip pat teigė, kad, norint užtikrinti pakankamą finansavimą kitoms lėšų stokojančioms sritims, būtų galima apkarpyti gynybai numatytą skirti lėšų dalį.
Savo ruožtu socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad, jeigu „Nemuno aušra“ nepalaikys kitų metų biudžeto projekto, teks konstatuoti koalicijos neveiklumą.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.
I. Ruginienė pasitiki Budriu: kažkokių nesutarimų tarp mūsų nėra
„Nemuno aušros“ pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui žeriant kritiką užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, premjerė Inga Ruginienė sako, kad ji pasitiki Lietuvos diplomatijos vadovu.
„Užsienio politiką formuoja prezidentas kartu su Vyriausybe. Man atrodo, kažkokių nesutarimų tarp mūsų nėra, bent jau aš taip tikrai nejaučiu. Aš labai džiaugiuosi, kad, jeigu mes kalbame apie saugumą, mes turime pakankamai vienodą retoriką“, – trečiadienį LRT radijui teigė I. Ruginienė.
Vyriausybės vadovė pabrėžė, kad ji pati yra aktyvi užsienio politikoje ir jai svarbiausias prioritetas šiuo metu yra stiprus regionas grėsmių akivaizdoje.
„Balionų situacija parodė, kad mes, kaip regionas, galime susivienyti, nes aš ne tik su Lenkijos premjeru kalbėjau, kalbėjau ir su Estijos bei Latvijos premjerais, jie buvo pasirengę solidarizuotis su mumis. Tai rodo, kad mes dirbame kaip komanda“, – kalbėjo politikė.
„Tokia ir turėtų būti užsienio politika, tai dar daugiau plėsime šitą komandą į Šiaurės šalis, Skandinaviją ir, man atrodo, jeigu mūsų regionas bus susivienijęs, o toks yra mano pagrindinis šio darbo tikslas, mes tikrai galėsime jaustis pakankamai stiprūs“, – sakė I. Ruginienė.
Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui K. Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.
Nemuno aušraRemigijus ŽemaitaitisInga Ruginienė
