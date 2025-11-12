Viceministras teigia, kad hibridinių atakų kontekste, JAV yra labiau Lietuvos nei Baltarusijos pusėje

„Mes tęsiame informavimą savo partnerių Europos Sąjungoje (ES) visais būdais, aktyviai bendraujame su JAV – buvo susitikimas su specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale, kuriame jis buvo detaliai informuotas. Nepaisant įvairių bendradarbiavimo užuomazgų tarp JAV ir Baltarusijos, akivaizdu, kad mes esame arčiau. Esame NATO partneriai, turime įsipareigojimus ir juos vykdome. Mūsų situacija partneriams rūpi ir mes turime palaikymą“, – trečiadienį Ekonomikos komitete kalbėjo T. Valys.
Anot jo, Baltarusijos rengiama hibridinė ataka, kurios metu naudojamasi kontrabandiniais balionais, vidinio kiršinimo taktikomis bei civilinės aviacijos trukdymais, yra testas Lietuvai.
„Vyksta ciniška hibridinė ataka prieš mūsų ekonomiką, aviacijos saugumą ir visą valstybę. Nuo mūsų profesionalumo ir mūsų vienybės priklausys kiti veiksmai, nes mes esame testuojami“, – trečiadienį Seimo Ekonomikos komitete sakė T. Valys.
„Noras yra, kad būtų kiek įmanoma mažiau chaoso iš mūsų pusės ir mes nepasiduotume vykdomam kiršinimui, nes kitos pusės vienas iš rodiklių, kurių siekiama – būtent tas, kad situacija būtų tokia“, – aiškino Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovas.
URM atstovas kėlė klausimus dėl komiteto viešo formato
Komitete buvo ne kartą iškeltas klausimas, ar vežėjai ir jų asociacijos, kurių vilkikai šiuo metu yra užstrigę Baltarusijoje, buvo iš anksto raštiškai ar kitaip informuotos, kad Vyriausybė ketina mėnesiui uždaryti sieną. Posėdyje dalyvavusiems ministerijų atstovams aiškiai neatsakius, užsienio reikalų viceministras T. Valys kėlė klausimus dėl to, kodėl susitikimas yra viešai transliuojamas.
„Netgi formatas šitas galimai gali pasitarnauti baltarusiškai pusei. Minėjau, kad komunikacija buvo išmintingai valdoma, bet dabar, šis pokalbis yra gyvai ir viešai transliuojamas. Mes apie tai nebuvome informuoti ir kyla klausimas, kiek tai gali turėti neigiamų padarinių, kai mes kovojame su hibridine ataka“, – samprotavo ministerijos atstovas.
„Yra klausimai, kurie yra užduodami, kartojami ir ciklinami. Jei jūs niekuo prieš, nesinorėtų šioje vietoje daugiau plėstis“, – užbaigė T. Valys.
ELTA primena, kad atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę, kad jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Jų teigimu, Lietuvos valdžia aiškiai neįspėjo apie sienos su Baltarusija uždarymą.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai – turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.
Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
