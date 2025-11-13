J. Olekas lankysis Rygoje: dalyvaus Baltijos Asamblėjos sesijoje, susitiks su Latvijos vadovais

Vizito metu J. Olekas atstovaus Lietuvai svarbiausiame Baltijos valstybių parlamentinio bendradarbiavimo formate, aptars regioninį saugumą, paramą Ukrainai, taip pat energetinio savarankiškumo ir transporto jungčių plėtros klausimus.
Dvišaliuose susitikimuose su Latvijos vadovais bus kalbama apie Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą Europos Sąjungoje, NATO bei Šiaurės ir Baltijos šalių formatuose, taip pat apie vieningą atsaką į geopolitinius iššūkius regione.
„Per daugiau nei tris dešimtmečius mes nuosekliai stiprinome tarpusavio bendradarbiavimą. Politikoje, ekonomikoje, saugumo ir gynybos srityse mes kūrėme tvirtą pagrindą, kuris šiandien yra Baltijos regiono stabilumo garantas. Koordinuodami veiksmus Šiaurės ir Baltijos šalių formatuose, Europos Sąjungoje ir NATO, mes tapome ne tik stipresni, bet ir labiau girdimi Europoje“, – pranešime cituojamas Seimo pirmininkas.
Baltijos Asamblėjos sesijoje daug dėmesio bus skiriama regioninių transporto jungčių klausimams. Pasak J. Oleko, tokie projektai kaip „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“ yra ne tik ekonominės integracijos, bet ir karinio mobilumo bei atsparumo stiprinimo priemonės.
„Tai mūsų ateities jungtys, kurios suartina žmones ir valstybes. Jos rodo, kad Baltijos šalys geba kartu įgyvendinti strateginius projektus, svarbius ne tik mūsų regionui, bet ir visai Europos Sąjungai“, – sakė jis.
Ketvirtadienį Rygoje taip pat bus įteikti Baltijos Asamblėjos įvertinimai už pasiekimus literatūros, meno ir mokslo srityse, ceremonijos metu Baltijos Asamblėjos medaliais už ypatingus nuopelnus stiprinant Baltijos valstybių vienybę ir remiant bendradarbiavimą bus apdovanoti politikai, visuomenės veikėjai, taip pat įteikti Baltijos Asamblėjos inovacijos apdovanojimai.
2026 metais Baltijos Asamblėjai pirmininkaus Estija.
Juozas OlekasRygaEstija
Rodyti daugiau žymių