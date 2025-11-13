K. Budrys lankysis Varšuvoje: su R. Sikorskiu aptars saugumo situaciją regione

Susitikime Lietuvos ir Lenkijos ministrai kalbėsis apie saugumo situaciją regione, aptars būtinybę koordinuoti veiksmus atsakant į autoritarinių kaimyninių valstybių vykdomas hibridines atakas prieš Lietuvą bei kitas regiono valstybes.
Be kita ko, taip pat bus kalbama apie paramos Ukrainai stiprinimą, dvišalius santykius ir kitus aktualius klausimus.
Kaip skelbta, atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 dienos vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
LenkijaLietuvaUžsienio politika
