Parlamentarai svarstys siūlymą padidinti algas kelioms Seimui pavaldžioms kultūros institucijoms

2025 m. lapkričio 13 d. 16:32
Jadvyga Bieliavska
Seimas svarstys siūlymą padidinti algas Valstybinės kultūros paveldo komisijos (VKPK) ir Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) vadovams ir jų nariams.
Ketvirtadienį parlamentarai po pateikimo pritarė tai numatančioms įstatymo pataisoms. Šią Kultūros komiteto pirmininko, socialdemokrato Kęstučio Vilkausko iniciatyvą pateikimo stadijoje palaikė 86 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 9 parlamentarų susilaikė.
Projektą toliau svarstys Socialinių reikalų ir darbo, Kultūros, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetai. Sulaukęs Vyriausybės išvadų, Valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymo pakeitimo projektas į Seimo salę sugrįš gruodžio 18 d.
Jei jam būtų pritarta, padidėtų pareiginės algos koeficientas minėtos komisijos ir tarybos pareigūnams: pirmininkui – nuo dabartinio 2 iki 3,1, tuo metu pirmininko pavaduotojui – nuo 1,9 iki 2,9 ir nariams – nuo 1,8 iki 2,8.
K. Vilkauskas tikisi, kad pasiūlytas reguliavimas leistų teisingai atlyginti už darbą. Skaičiuojama, kad priėmus įstatymo pataisas, VKPK, EKGT pirmininko, pavaduotojo, narių valandinis darbo įkainis išaugtų apie 10 eurų.
Tačiau, kaip pastebėjo demokratė Rima Baškienė, projektas neapima visų komisijų, pvz. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. Jos nuomone, svarbus yra sistemiškumas ir lygiateisiškumas.
Beje, Seimo nariai konservatorius Vytautas Juozapaitis ir kultūros ministrė socialdemokratė Vaida Aleknavičienė įregistravo pasiūlymą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojui ir nariams taikyti tokius pats pareiginės algos koeficientus, kaip ir VKPK ir EKGT.
K. Vilkauskas sutiko, kad „būtų galima ir apie kitas komisijas pagalvoti“.
VKPK yra Seimo, prezidento ir Vyriausybės ekspertė, patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, tobulinimo klausimais.
EKGT yra ekspertinė įvairių etninės kultūros sričių atstovus sujungianti institucija. Ji padeda valdžiai spręsti strateginius etninės kultūros valstybinės globos ir politikos bei nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimus.
