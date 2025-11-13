Seimas palaiko siūlymą skirti Laisvės premiją Medininkų tragediją išgyvenusiam T. Šernui

Šiai kandidatūrai ketvirtadienį parlamentarai po svarstymo pritarė bendru sutarimu. Artimiausiu metu Seimas ketina galutinai apsispręsti dėl šių metų Laisvės premijos laureato.
T. Šernui skirti garbingą apdovanojimą pasiūlė parlamentinė Laisvės premijų komisija. Pasak šios komisijos pirmininkės Rimos Baškienės, T. Šernas būtų 16-asis Laisvės premijos laureatas.
Seimui pritarus, apdovanojimą T. Šernui planuojama tradiciškai įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2026 m. sausio 13-ąją.
Nuo 2011 m. Seimas, siekdamas įvertinti asmenų ir organizacijų pasiekimus bei indėlį puoselėjant nepriklausomybės ir laisvės idėjas, ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, kasmet sausio 13-ąją teikia Laisvės premiją.
Praėjusiais metais Laisvės premija įteikta Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyviui, publicistui, buvusiam politiniam kaliniui, kunigui Juliui Sasnauskui.
