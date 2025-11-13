Seimas sudarė naują Etikos ir procedūrų komisiją

Komisiją sudarys 5 valdančiųjų pasiūlyti opozicijos atstovai. Tai konservatoriai Jurgis Razma, Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė, liberalas Arminas Lydeka, demokratas Domas Griškevičius ir Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas.
Tuo metu opozicija į naujos sudėties Etikos į procedūrų komisiją pasiūlė įtraukti 6 valdančiųjų narius. Tai „valstietė“ Aušrinė Norkienė, socialdemokratai Ingrida Braziulienė, Audrius Radvilavičius, Šarūnas Šukevičius, Lilija Vaitiekūnienė, „aušrietė“ Daiva Žebelienė.
Naują Etikos ir procedūrų komisijos sudėtį ketvirtadienį vienbalsiai palaikė 109 parlamentarai.
Seimo seniūnų sueiga yra sutarusi, kad pretenduoti vadovauti Etikos ir procedūrų komisijai galės Mišrios Seimo narių grupės deleguotas parlamentaras.
Kaip Eltai yra sakiusi Seimo vicepirmininkė, „valstietė“ Aušrinė Norkienė, tikimasi, kad užimti šias pareigas pretenduos V. Fiodorovas.
Tuo metu konservatorius Jurgis Razma mano, kad vadovauti etikos sargams galėtų demokratas D. Griškevičius.
ELTA primena, kad Etikos ir procedūrų komisija yra nuolatinė Seime veikianti komisija. Jos sudarymo tvarka yra specifinė, nes Seimo dauguma iš jai nepriklausančių parlamentarų siūlo 5 kandidatus į komisijos narius. Kitus 6 kandidatus iš Seimo daugumos siūlo parlamentinei mažumai priklausantys parlamentarai.
Statutas numato, kad iš komisijos narių Seimas patvirtina komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Etikos ir procedūrų komisijos pirmininku gali būti tik Seimo mažumai priklausantis parlamentaras, pirmininko pavaduotoju – daugumos atstovas.
Etikos ir procedūrų komisija prižiūri, kaip laikomasi Seimo statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių parlamentarų veiklą. Etikos sargai nagrinėja etikos pažeidimus, svarsto kilusius parlamentarų konfliktus.
