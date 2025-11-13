Su R. Sikorskiu susitikęs K. Budrys aptarė regiono saugumą: kartu galime užtikrinti veiksmingą atsaką

„Tai ne pirmas kartas, kuomet tiek Lietuva, tiek Lenkija susiduria su Minsko režimo hibridinėmis atakomis. Migrantų srautai toliau ieško būdų nelegaliai kirsti sieną, o Lietuvoje tebesitęsia oro erdvės pažeidimai kontrabandiniais balionais“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas K. Budrys.
„Tai sąmoningai prieš mūsų valstybes nukreipti Baltarusijos veiksmai, kuriais siekiama destabilizuoti mūsų demokratines visuomenes. Tik kartu koordinuojant veiksmus ir laikantis vieningos pozicijos galime užtikrinti, kad mūsų atakas bus veiksmingas“, – pabrėžė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Teigiama, kad susitikimo metu kalbėta ir apie transatlantinio ryšio stiprinimą, K. Budrys taip pat pristatė savo darbo vizito Vašingtone ir Niujorke rezultatus.
Lietuvos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrai taip pat aptarė padėtį Ukrainoje, paramos šiai valstybei klausimus, bendradarbiavimą Europos Sąjungos (ES) ir NATO formatuose bei aktualias dvišalių santykių temas.
ELTA primena, kad atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 dienos vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Radoslawas SikorskisKęstutis BudrysLenkija
Rodyti daugiau žymių