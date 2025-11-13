V. Aleknavičienė neatsako, ar kultūros kanonų idėja bus įgyvendinta: viena sprendimo nepriimsiu

„Mes dabar sudarinėjame planą savo veiklos, dar nediskutavome, apsispręsime. Šiaip kanonas buvo pristatytas ankstesnio ministro Šarūno Biručio forume, kur taip pat kultūros sektorius diskutavo ir buvo išsikėlę mintį, kad reikėtų apibrėžti, kas yra ta mūsų Lietuvos kultūra“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė V. Aleknavičienė.
„Manau, kad tai yra gyvas procesas, bet tikrai viena pati sprendimo nepriimsiu“, – akcentavo ji.
Tuo metu paklausta, ar į kanonus turėtų būti įtrauka nevienareikšmiškai vertinama poetė Salomėja Nėris, ministrė tikina, jog šis klausimas yra „ne šios dienos tema“.
„Tai irgi ne mano vienos pačios sprendimas. Mes galėtume iškelti daug pavardžių ir apie visas jas diskutuoti, bet tai yra ne šiandien dienos tema, puikiai žinome, kad atsiliepimų yra visokių. Ši pavardė yra neišspręsta. Kuomet savivaldybėse keičiame gatvių pavadinimus, o tais pačiais metais egzaminuose atsiranda nurodymai, kad galima analizuoti ir pasitelkti Salomėjos Nėries kūrybą – skamba kontroversiškai“, – dėstė ji.
ELTA primena, kad tuometis kultūros ministras Š. Birutis birželio pabaigoje pristatė Lietuvos kultūros kanonų idėją. Pasak jo, tai būtų oficialus, nuolat atnaujinamas kultūros kūrinių, asmenybių, reiškinių sąvadas.
Ministro teigimu, toks kanonas galėtų apimti literatūros klasiką, iškiliausių įvairių meno rūšių kūrėjų palikimą, taip pat ir tokius tautos tapatybę formavusius reiškinius kaip knygnešystė, Dainų šventės, sutartinės.
Vaida Aleknavičienė
