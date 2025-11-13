V. Kondratovičius pranešė apie būsimą Lietuvos ir Baltarusijos pareigūnų susitikimą: atskleidė, ką aptars

„Aš tikiuosi, Baltarusija suprato, kad iš šitos situacijos neišeis, dėl to, kad balionai visgi leidžiami iš Baltarusijos pusės. (...) Matome, kad kriminalas veikia dviejose sienų pusėse, tai natūralu, kad pareigūnai kažkokioje vietoje apie kažką turi pakalbėti. Jie tai padarys (…) artimiausiu metu, kai bus sutarta“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams teigė V. Kondratovičius.
„Kalbame apie kriminalinį užsiėmimą – kontrabandą, čia nėra jokios politikos. Reikia sutvarkyti tą situaciją, kad būtų apsaugota mūsų oro erdvė, kad nebūtų grėsmių mūsų civilinei aviacijai ir visuomenės saugumui“, – akcentavo politikas pridurdamas, kad susitikimas įvyktų kurioje nors pasienio teritorijoje.
Šią savaitę Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka įpareigojo šalies užsienio reikalų ministrui organizuoti derybas su Lietuva dėl pasienio punktų atidarymo. V. Kondratovičius teigė matęs šį raštą, tačiau akcentavo, kad dirbama veiklos užkardymo lygiu, kadangi vilkikų apmokestinimo klausimas ar pasienio punktų atidarymas nėra pasieniečių atsakomybėje.
„Kitų kažkokių papildomų užduočių (pasieniečiams – ELTA) nėra. Galbūt ir reikės ateityje spręsti dėl tų vilkikų apmokestinimo kažkokiais kanalais, ar pats verslas tą klausimą išspręs, bet šiandien aš nemanau, kad reikia tai sudėti į vieną krepšelį ir spausti baltarusių pasienio tarnybas, kurie neatsako už tuos procesus“, – pridūrė jis.
Ministras taip pat teigė, kad išsprendus kontrabandos klausimą, nebebūtų priežasties laikyti sieną uždarytą.
„Jeigu mes išsprendžiame kontrabandos klausimą, jeigu civilinė aviacija nėra pažeidžiama, jeigu mes matome, kad gyventojų saugumas irgi yra apsaugotas, tai nematau (priežasčių – ELTA), kad mes toliau turime laikyti sienas uždaras“, – sakė jis kiek vėliau pridurdamas, kad kalba apie Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus.
Kaip skelbta anksčiau, dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžio Lietuvos Vyriausybė spalį nusprendė iki lapkričio pabaigos uždaryti sieną – eismas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė savaitės viduryje nurodė, jog Lietuva sulaukė oficialaus laiško iš Baltarusijos su siūlymu pradėti derybas dėl situacijos pasienyje.
ELTA primena, kad šiuo metu pasienyje su Baltarusija yra įstrigę tūkstančiai Lietuvoje registruotų vilkikų.
