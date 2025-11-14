I. Ruginienė nesutinka su grupės parlamentarų įregistruotu siūlymu: gynybai skirta biudžeto dalis neturėtų kisti

„Galiu pakartoti tai, ką premjerė jau yra sakiusi: raginame palaikyti biudžetą tokį, kokį pateikė Vyriausybė. Žinoma, korekcijos jame yra įmanomos, tačiau gynybai skirta dalis kisti neturėtų – 5,38 proc. BVP yra rimtas įsipareigojimas partneriams užsienyje, taip pat svarbi dalis finansuojant Lietuvos gynybos projektus“, – Eltai teigė ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Kaip skelbta anksčiau, siūlymą gynybai skiriamų lėšų dalį sumažinti iki 5 proc. BVP trečiadienį registravo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai Rimas Jonas Jankūnas, Bronius Ropė, Jaroslavas Narkevičius, mišrios Seimo narių grupės narys Vitalijus Šeršniovas, „aušriečiai“ Lina Šukytė-Korsakė ir Aidas Gedvilas.
ELTA primena, kad šių metų birželį NATO sąjungininkės susitarė iki 2035 m. gynybai ir susijusioms išlaidoms skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), pritarusios Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) siūlomam išlaidų padidinimui siekiant atgrasyti Rusiją.
Savo ruožtu Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.
Dabartiniame biudžeto projekte gynybai numatyta skirti 5,38 proc. BVP.
Inga RuginienėBVPkrašto apsauga
Rodyti daugiau žymių