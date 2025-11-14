Mirė rašytojas, žurnalistas Vygandas Juozapas Račkaitis

Vygandas Juozapas Račkaitis gimė 1939 m. sausio 1 d. Kaune. 1946–1950 m. mokėsi Raudondvario (Kauno r.) pradinėje mokykloje, o 1950–1957 m. baigė Pilviškių (Vilkaviškio r.) vidurinę mokyklą. 1957–1962 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete, kur įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Dar mokykliniais ir studijų metais bendradarbiavo spaudoje – rašė pasakėčias, publikavo kūrinius vaikų žurnale „Genys“.
1962–1963 m. dirbo Merkinės (Varėnos r.) vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju. Nuo 1963 m. gyveno ir kūrė Anykščiuose, kur 1963–1987 m. dirbo rajono laikraščio „Kolektyvinis darbas“ redakcijoje – buvo skyriaus vedėjas, vėliau atsakingasis sekretorius. Šalia žurnalistinės veiklos jis daug dėmesio skyrė krašto kultūros paveldui, gamtos įvairovei ir istoriniams paminklams.
V. Račkaitis buvo ne tik žurnalistas, bet ir talentingas rašytojas, išleidęs daugybę knygų – prozos, poezijos, kraštotyros, publicistikos ir vertimų. Jo kūryboje – gamtos miniatiūros, biografinės apybraižos, pasakojimai vaikams, istorinis romanas, poezijos rinkiniai. Kartu su žmona, rašytoja Milda Telksnyte, parengė ir išleido ne vieną reikšmingą kūrinį, tarp jų – L. Didžiulienės-Žmonos „Raštų“ dvitomį (1996, 1998 m.).
Kaip vertėjas, V. Račkaitis į lietuvių kalbą išvertė daugelio bulgarų ir rusų rašytojų kūrinius: J. Jovkovo, P. Vežinovo, B. Rainovo, N. Chaitovo, E. Stanevo, D. Fučedžijevo romanus ir apysakas ir kt.
Atkuriamosios nepriklausomybės metais jis aktyviai dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje, buvo Anykščių rajono Sąjūdžio tarybos narys (1988–1989, 1991–1993 m.) ir pirmininkas (1991–1992 m.). Taip pat priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijai, buvo Anykščių rajono visuomeninės kultūros tarybos narys, Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narys.
Už ilgametę kūrybinę ir visuomeninę veiklą V. Račkaitis apdovanotas Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros premija (2001 m.), Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu (2016 m.). 2009 m. jam suteiktas Anykščių rajono garbės piliečio vardas – už ilgametę kūrybinę veiklą, Anykščių krašto gamtos ir žymių anykštėnų pristatymą Lietuvai knygose bei publicistikoje.
Vygandas Juozapas Račkaitis paliko ryškų pėdsaką Lietuvos literatūroje, kraštotyroje ir kultūros gyvenime. Jo darbai – tai meilės gimtajam kraštui, gamtai ir žmogui liudijimas.
Anykščių rajono savivaldybės vadovai nuoširdžiai užjaučia velionio artimuosius, bičiulius ir kūrybos bendražygius.
