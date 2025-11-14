Teismas patvirtino: Šiaulių tarybos narys G. Lukošaitis turi grąžinti savivaldybei per 11 tūkst. eurų

Antradienį priimtoje aukštesnės instancijos teismo nutartyje nurodoma, kad nėra pagrindo tenkinti politiko apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes.
Teismas konstatavo, kad atsakovas G. Lukošaitis praturtėjo nepagrįstai savivaldybės sąskaita be teisinio pagrindo, piktnaudžiaudamas jam suteikta teise ir pažeisdamas sąžiningumo, teisingumo bei skaidrumo principus. G. Lukošaičiui nepagrįstai buvo kompensuoti 9 tūkst. 722 eurai už degalus ir 1 tūkst. 345 eurai už transporto priemonės priežiūrą, remontą ir kitas paslaugas.
Po apygardos teismo verdikto sprendimas civilinėje „čekiukų“ byloje įsiteisėjo.
Viešąjį interesą ginanti Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė Rita Dabužinskienė teisme nurodė, kad G. Lukošaitis deklaravęs, jog dirbo su dokumentais, tuo pačiu metu pylė kurą. Tokių atvejų, anot prokurorės, buvo apie 20.
Ieškovė tvirtino, kad G. Lukošaitis teikė sutuoktinės patirtas išlaidas – į Birštoną automobiliu vykęs ne atsakovas, o jo sutuoktinė. Mat tąkart Birštone buvo įsipilta kuro ir politiko sutuoktinė nubausta už greičio viršijimą.
Atsakovas G. Lukošaitis per posėdį atsikirto, kad prokurorės teiginiai neturi jokio pagrindo, nes gyvenama XXI amžiuje – jis galįs vairuoti ir tuo pačiu metu kalbėti su meru, kitais tarybos nariais. Jis, pildamas kurą, galįs dirbti. Be to, automobilį gali vairuoti jo žmona, o jis sėdėti šalia.
Politikas teismui paaiškino dėl banko mokėjimo kortelių, kuriomis atsiskaitė už kurą: iš septynių kortelių, kuriomis atsiskaitė, jam priklauso penkios, sutuoktinei – dvi.
„Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas niekaip negalėjo naudoti tarybos nario veiklai dviejų transporto priemonių, kurių degalai yra skirtingi, vienu metu. (..)
Patvirtinus karantino režimą buvo nustatytos specialios asmenų darbo, gyvenimo, judėjimo sąlygos, apribojimai ir tvarka, t. y. valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas buvo organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu; buvo draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas; buvo draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai ir pan.
Atsakovui nebuvo teisinio pagrindo kompensuoti ne tik patirtų degalų įsigijimo išlaidų, bet ir transporto priemonės techninės priežiūros, remonto atsarginių dalių padangų, kitų transporto priemonės priežiūros prekių ir paslaugų išlaidų, patirtų karantinų laikotarpiais“, – konstatavo Vilniaus apygardos teismo trijų teisėjų kolegija.
Skulptorius G. Lukošaitis į Šaulių miesto savivaldybės tarybą buvo išrinktas su pagal Visuomeninio rinkimų komiteto „Artūro Visocko sąrašas – Dirbame miestui“ sąrašą. Meras A. Visockas buvo kviečiamas liudyti bendražygio teisme, tačiau į jį neatvyko.
