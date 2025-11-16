Kalėdų eglės įžiebimas: skelbia, kur ir kada nušvis Lietuvos miestai – nuo Vilniaus iki Nidos

Įspūdingas šventes surengsiantys miestai gyventojus ir svečius kvies prie televizijos ekranų ir vaizdo transliacijų internete.
O norinčius iš arti pasigrožėti Kalėdų eglių įžiebimu, šventiniais koncertais, kalėdiniais miesteliais ir dekoracijomis – kviečia pasižymėti datą, laiką ir atvykti.
Šventinį sezoną atidarys ir pirmąją Lietuvoje Kalėdų eglę šiemet įžiebs Kaunas.
Skelbiame Lietuvos miestų ir miestelių sąrašą, kur ir kada sužibs Kalėdų eglės:
- Naujoji Akmenė Gapkričio 27 d. 17:00
- Alytaus miestas Gruodžio 6 d. 17:00
- Anykščiai Gruodžio 5 d. 17:00
- Biržai Gruodžio 5 d. 17:00
- Birštonas Gruodžio 6 d. 17:00
- Druskininkai Gruodžio 6 d. 19:00
- Ignalina Gruodžio 6 d. 17:00
- Jonava Lapkričio 29 d. 16:00
- Joniškis Gruodžio 5 d. 18:00
- Jurbarkas lapkričio 29 d. 17:00
- Kaišiadorys Gruodžio 5 d. 17:00
- Kalvarija Gruodžio 5 d.
- Kauno miestas Lapkričio 22 d.
- Kazlų Rūda Gruodžio 5 d.
- Kelmė Gruodžio 5 d. 18:00
- Kėdainiai Gruodžio 6 d. 17:00
- Klaipėdos miestas Lapkričio 29 d.
- Kretinga Lapkričio 29 d. 17:00
- Kupiškis Gruodžio 5 d.
- Lazdijai Gruodžio 5 d. 17:00
- Marijampolė Gruodžio 6 d.
- Mažeikiai Gruodžio 5 d. 19:00
- Molėtai Gruodžio 5 d. 17:00
- Nida Gruodžio 12 d. 19:30
- Pagėgiai Gruodžio 4 d. 17:00
- Pasvalys Gruodžio 12 d. 17:00
- Pakruojis Gruodžio 4 d. 17:30
- Pabradė Gruodžio 4 d. 18:00
- Palanga Gruodžio 6 d.
- Panevėžio miestas Lapkričio 28 d. 18:00
- Panevėžio rajonas (Naujamiestis) Gruodžio 13 d. 17:00
- Plungė Gruodžio 6 d. 17:00
- Prienai Gruodžio 7 d. 17:00
- Radviliškis Gruodžio 1d. 18:00
- Raseiniai Gruodžio 8 d. 17:30
- Rietavas Gruodžio 6 d. 16:30
- Rokiškis Gruodžio 6d. 18:00
- Skuodas Gruodžio 5 d. 18:00
- Šakiai Gruodžio 5 d. 17:00
- Šalčininkai Lapkričio 28 d. 19:00
- Šiaulių miestas Gruodžio 6 d.
- Šilalė Gruodžio 3 d. 17:30
- Šilutė Gruodžio 5 d. 17:30
- Širvintos Lapkričio 30 d.
- Švenčionys Lapkričio 28 d. 16:00
- Švenčionėliai Gruodžio 5 d. 17:00
- Šventoji Gruodžio 5 d.
- Tauragė gruodžio 5 d. 18:00
- Telšiai Gruodžio 6 d.
- Trakai Lapkričio 28 d. 18:00
- Ukmergė Gruodžio 6 d. 17:00
- Utena Gruodžio 6 d.
- Varėna Gruodžio 12 d. 17:00
- Vilkaviškis Gruodžio 5 d. 17:30
- Vilnius Lapkričio 29 d. 19:00
- Vilniaus rajonas (Nemenčinė) Gruodžio 12 d. 18:00
- Vilniaus rajonas (Rudamina) Gruodžio 5 d. 17:00
- Visaginas Lapkričio 28 d.
- Zarasai Lapkričio 29 d. 17:00