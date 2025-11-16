Lietuvos dienaAktualijos

Kalėdų eglės įžiebimas: skelbia, kur ir kada nušvis Lietuvos miestai – nuo Vilniaus iki Nidos

2025 m. lapkričio 16 d. 12:51
Lrytas.lt
Šventinė nuotaika vis labiau užlieja pasaulį ir Lietuvą, puošiami miestai, o žmonės gyvena laukimu. Lietuvos miestai ir miesteliai jau dėlioja paskutines detales ir nušvis ryškiausiomis spalvomis, parodys kruopščiai puoselėtas idėjas.
Įspūdingas šventes surengsiantys miestai gyventojus ir svečius kvies prie televizijos ekranų ir vaizdo transliacijų internete.
O norinčius iš arti pasigrožėti Kalėdų eglių įžiebimu, šventiniais koncertais, kalėdiniais miesteliais ir dekoracijomis – kviečia pasižymėti datą, laiką ir atvykti.
Šventinį sezoną atidarys ir pirmąją Lietuvoje Kalėdų eglę šiemet įžiebs Kaunas.
Skelbiame Lietuvos miestų ir miestelių sąrašą, kur ir kada sužibs Kalėdų eglės:
  • Naujoji Akmenė Gapkričio 27 d. 17:00
  • Alytaus miestas Gruodžio 6 d. 17:00
  • Anykščiai Gruodžio 5 d. 17:00
  • Biržai Gruodžio 5 d. 17:00
  • Birštonas Gruodžio 6 d. 17:00
  • Druskininkai Gruodžio 6 d. 19:00
  • Ignalina Gruodžio 6 d. 17:00
  • Jonava Lapkričio 29 d. 16:00
  • Joniškis Gruodžio 5 d. 18:00
  • Jurbarkas lapkričio 29 d. 17:00
  • Kaišiadorys Gruodžio 5 d. 17:00
  • Kalvarija Gruodžio 5 d.
  • Kauno miestas Lapkričio 22 d.
  • Kazlų Rūda Gruodžio 5 d.
  • Kelmė Gruodžio 5 d. 18:00
  • Kėdainiai Gruodžio 6 d. 17:00
  • Klaipėdos miestas Lapkričio 29 d.
  • Kretinga Lapkričio 29 d. 17:00
  • Kupiškis Gruodžio 5 d.
  • Lazdijai Gruodžio 5 d. 17:00
  • Marijampolė Gruodžio 6 d.
  • Mažeikiai Gruodžio 5 d. 19:00
  • Molėtai Gruodžio 5 d. 17:00
  • Nida Gruodžio 12 d. 19:30
  • Pagėgiai Gruodžio 4 d. 17:00
  • Pasvalys Gruodžio 12 d. 17:00
  • Pakruojis Gruodžio 4 d. 17:30
  • Pabradė Gruodžio 4 d. 18:00
  • Palanga Gruodžio 6 d.
  • Panevėžio miestas Lapkričio 28 d. 18:00
  • Panevėžio rajonas (Naujamiestis) Gruodžio 13 d. 17:00
  • Plungė Gruodžio 6 d. 17:00
  • Prienai Gruodžio 7 d. 17:00
  • Radviliškis Gruodžio 1d. 18:00
  • Raseiniai Gruodžio 8 d. 17:30
  • Rietavas Gruodžio 6 d. 16:30
  • Rokiškis Gruodžio 6d. 18:00
  • Skuodas Gruodžio 5 d. 18:00
  • Šakiai Gruodžio 5 d. 17:00
  • Šalčininkai Lapkričio 28 d. 19:00
  • Šiaulių miestas Gruodžio 6 d.
  • Šilalė Gruodžio 3 d. 17:30
  • Šilutė Gruodžio 5 d. 17:30
  • Širvintos Lapkričio 30 d.
  • Švenčionys Lapkričio 28 d. 16:00
  • Švenčionėliai Gruodžio 5 d. 17:00
  • Šventoji Gruodžio 5 d.
  • Tauragė gruodžio 5 d. 18:00
  • Telšiai Gruodžio 6 d.
  • Trakai Lapkričio 28 d. 18:00
  • Ukmergė Gruodžio 6 d. 17:00
  • Utena Gruodžio 6 d.
  • Varėna Gruodžio 12 d. 17:00
  • Vilkaviškis Gruodžio 5 d. 17:30
  • Vilnius Lapkričio 29 d. 19:00
  • Vilniaus rajonas (Nemenčinė) Gruodžio 12 d. 18:00
  • Vilniaus rajonas (Rudamina) Gruodžio 5 d. 17:00
  • Visaginas Lapkričio 28 d.
  • Zarasai Lapkričio 29 d. 17:00
