Lietuviškas pasas išstumtas iš galingiausiųjų: aplenkė kaimynai, tačiau užnugaryje liko netikėta šalis

2025 m. lapkričio 16 d. 19:28
Dar pernai tarp dešimties galingiausių pasaulio pasų įtrauktas Lietuvos pasas šiemet iš šio topo iškrito – pagal konsultacijų bendrovės „Henley & Partners“ indeksą, Lietuvos pasas dabar užima 11-ąją vietą.
Pasų „galingumas“ vertinamas pagal tai, kiek pasaulio krypčių šio paso turėtojai galėtų aplankyti be išankstinių vizų.
Praėjusiais metais Lietuvos pasas užėmė 9 vietą, šiemet jis – jau 11-oje, ir šia vieta dalijasi su Islandija. Vien su Lietuvos pasu galima aplankyti 181 šalį.
Lietuvą tope aplenkė Baltijos šalys – Estija yra 8-oje vietoje kartu su Kroatija, Slovakija, Slovėnija, Jungtiniais Arabų Emiratais ir Jungtine Karalyste. Su šiais pasais galima aplankyti 184 kryptis.
Tuo metu Latvija, kartu su Lichtenšteinu, yra 10 vietoje – 182 kryptys.
Lenkija – 7 vietoje kartu su Čekija, Malta ir Australija, o beviziu režimu su šių valstybių pasais pasiekiamos 185 kryptys.
O štai Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), kartu su Malaizija, rikiuojasi iš karto po Lietuvos – 12-oje vietoje su 180 krypčių.
Galingiausiu pasaulio pasu išlieka Singapūro pasas – su šiuo dokumentu beviziu režimu galima aplankyti 193 pasaulio kryptis.
