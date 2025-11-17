D. Matulionis apie Baltarusijos planus statyti trečią Astravo AE reaktorių: grėsmė yra padidėjusi

„Be abejo, mes niekada nebuvome laimingi ir dėl pirmo, ir dėl antro reaktoriaus. Iš tiesų, grėsmė yra padidėjusi, trečias reaktorius atitinkamai turės dar didesnę problemą“, – pirmadienį žurnalistams sakė D. Matulionis.
„Žiūrėsime, kaip čia reaguoti, bet šiai dienai lyg ir niekas dar neprasidėjo, tik, atrodo, planuojamas sprendimas (statyti trečią reaktorių – ELTA). Dar turėsime aptarti tą klausimą detaliau“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę buvo priimtas sprendimas Baltarusijos atominėje elektrinėje netoli Astravo statyti papildomą, trečią bloką.
Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros BELTA teigimu, apie sprendimą pranešė šalies vicepremjeras Viktoras Karankevičius.
Deividas MatulionisAstravo atominė elektrinėBaltarusija
