Lietuvos dienaAktualijos

D. Matulionis apie Baltarusijos planus statyti trečią Astravo AE reaktorių: grėsmė yra padidėjusi

2025 m. lapkričio 17 d. 12:55
Baltarusijai pranešus apie sprendimą statyti trečią Astravo atominės elektrinės (AE) reaktorių, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis tikina, jog grėsmės lygiui pakilus, tai gali tapti dar didesne problema.
Daugiau nuotraukų (1)
„Be abejo, mes niekada nebuvome laimingi ir dėl pirmo, ir dėl antro reaktoriaus. Iš tiesų, grėsmė yra padidėjusi, trečias reaktorius atitinkamai turės dar didesnę problemą“, – pirmadienį žurnalistams sakė D. Matulionis.
„Žiūrėsime, kaip čia reaguoti, bet šiai dienai lyg ir niekas dar neprasidėjo, tik, atrodo, planuojamas sprendimas (statyti trečią reaktorių – ELTA). Dar turėsime aptarti tą klausimą detaliau“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę buvo priimtas sprendimas Baltarusijos atominėje elektrinėje netoli Astravo statyti papildomą, trečią bloką.
Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros BELTA teigimu, apie sprendimą pranešė šalies vicepremjeras Viktoras Karankevičius.
Deividas MatulionisAstravo atominė elektrinėBaltarusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.