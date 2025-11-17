Lietuvos dienaAktualijos

D. Matulionis apie siūlymus mažinti gynybai skiriamų lėšų dalį: visiškai nepriimtina

2025 m. lapkričio 17 d. 12:59
Daliai parlamentarų įregistravus siūlymą gynybai skirti tik 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), o likusią sumą – 0,38 proc. BVP – nukreipti vidaus saugumui ir keliams, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis tikina, jog tai – nepriimtina.
„Tai yra visiškai nepriimtina pozicija“, – pirmadienį žurnalistams sakė D. Matulionis.
Kaip skelbta anksčiau, siūlymą gynybai skiriamų lėšų dalį sumažinti iki 5 proc. BVP praėjusią savaitę registravo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai Rimas Jonas Jankūnas, Bronius Ropė, Jaroslavas Narkevičius, mišrios Seimo narių grupės narys Vitalijus Šeršniovas, „aušriečiai“ Lina Šukytė-Korsakė ir Aidas Gedvilas.
Apie tai, jog būtų galima apkarpyti gynybai planuojamų skirti lėšų dalį, anksčiau yra užsiminęs ir „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
ELTA primena, kad šių metų birželį NATO sąjungininkės susitarė iki 2035 m. gynybai ir susijusioms išlaidoms skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), pritarusios Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) siūlomam išlaidų padidinimui siekiant atgrasyti Rusiją.
Savo ruožtu Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.
Dabartiniame biudžeto projekte gynybai numatyta skirti 5,38 proc. BVP.
