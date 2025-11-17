D. Nausėdienė: demografiniai pokyčiai kelia rimtų iššūkių Europos ateičiai, turime imtis veiksmų

„Turime imtis veiksmų, ne kažkada ateityje – o dabar ir šiandien,“ – Prezidentūroje kalbėjo D. Nausėdienė.
Pasak D. Nausėdienės, Lietuvoje pirmojo vaiko susilaukiama vis vyresniame amžiuje, todėl kiekvienai moteriai svarbu užtikrinti prieinamą ir kokybišką švietimą apie vaisingumą.
„Matant ryškią tendenciją didėti vidutiniam pirmo vaiko susilaukimo amžiui, sveikatos priežiūros įstaigose turėtų būti daugiau kalbama apie vaisingumą ir kokybiškiausią vaisingumo amžių. Gamtos duotas terminas susilaukti sveikų palikuonių yra ribotas, atidėlioti neverta – tai moksliniai duomenys“,– teigė pirmoji šalies ponia.
„Suteikime jaunoms moterims, kur jos begyventų – rajone ar mieste, galimybę sulaukus pilnametystės, o gal dar net ir anksčiau, gauti profesionalią akušerio-ginekologo apžiūrą ir konsultaciją visais šeimos planavimo aspektais“,– dėstė ji.
Be to, kaip pabrėžė pirmoji šalies ponia, svarbu mažinti regioninę atskirtį, užtikrinti finansines paskatas jaunoms šeimoms, būsto prieinamumą.
„Džiaugiuosi, kad Lietuvos centrinis bankas neseniai priėmė sprendimą sumažinti nuosavą įnašą už pirmą būstą. Tvirta valstybinė šeimos politika turi atsispindėti visuose lygmenyse, sektoriuose ir srityse ir būti pamatuojama. Sukurkime rodiklių švieslentę pažangai matuoti“,– dėstė ji.
Pirmadienį, Prezidentūroje pirmą kartą vyko tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas „Auginu Europą 2025“, kurio tema – „Kuriame Europos demografinę ateitį investuodami į šeimas ir kiekvieną naują gyvybę“.
Renginio iniciatorė – pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė bei jos globojama iniciatyva „Auginu Lietuvą“ kartu su neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“.
Diana Nausėdienė Europos Sąjunga (ES) demografija
