Iš Vilniuje viešinčio A. Kubiliaus – įspėjimas dėl „Narvos scenarijaus“: įvardijo datą

Savo kalbos metu eurokomisaras akcentavo, kad šios konferencijos aprašyme yra įvardyti du patys svarbiausi šiandienos diskusijų apie gynybą Europoje elementai.
„Tai yra svarbiausi klausimai ne tik Baltijos valstybėms, bet ir Europos Sąjungai bei NATO: kaip ginti Baltijos valstybes ir ko galima pasimokyti iš Ukrainos“, – kalbėjo jis.
Eurokomisaras pabrėžė, kad pirmojo klausimo aktualumas bei skuba kyla iš Vokietijos, Danijos, Suomijos, Nyderlandų ir Baltijos šalių regiono žvalgybos tarnybų pareiškimų, kad Rusija gali būti pasirengusi išbandyti NATO 5-ąjį straipsnį per artimiausius 2–4 metus – iki 2030-ųjų.
„Galime nuspėti, kad tokiu atveju Baltijos valstybės bus vienas iš pagrindinių naujos Kremliaus agresijos tikslų“, – nurodė jis.
Savo kalboje A.Kubilius priminė neseniai išleistą Vokietijos analitiko Carlo Masala knygą „Jeigu Rusija nugalės: scenarijus“, kuriame pateiktas grėsmingas scenarijus, kai NATO šalys nesugeba susitarti, kaip reaguoti, kai Estijos miestas Narva yra okupuotas.
Todėl, kaip pabrėžė eurokomisaras, Baltijos šalių gynyba reiškia pasirengimą patiems įvairiausiems galimiems scenarijams ir vieningai reakcijai.
„Norėčiau visiems priminti, kad Europos Sąjungos sutartyje yra ir garsiojo 42 straipsnio 7 dalis dėl savitarpio pagalbos karinės agresijos prieš vieną valstybę narę atveju, kurią kai kurie ekspertai laiko stipresne nei NATO 5 straipsnis, kalbant apie valstybių narių įsipareigojimus padėti viena kitai“, – dėstė jis.
A.Kubilius savo kalboje iškėlė kelis esminius klausimus – strateginius pasirinkimus, kuriuos, anot jo, Lietuva turi padaryti.
Pirmiausiai A.Kubilius klausė, kodėl Ukrainos karo pamokos – taip lėtai išmokstamos.
„Kodėl mums prireikė daugiau nei dvejų metų ir Rusijos dronų provokacijos prieš Lenkiją, Baltijos valstybes ir Rumuniją, kad suprastume, jog nesame pasirengę aptikti Rusijos dronų ir juos efektyviai sunaikinti?
Nepaisant to, kad mes visi matėme, kaip dronai nuo 2023 metų yra masiškai naudojami Ukrainos fronto linijose?“ – retoriškai klausė jis.
Tuo pačiu eurokomisaras atkreipė dėmesį į tai, ką Lietuva iš tiesų turi iš Ukrainos išmokti – anot jo, Europa nesiruošia kariauti rytojaus karo, kokį Rusija kariauja prieš Ukrainą.
„Turime sau atsakyti į klausimą, kam turime būti pasirengę: klasikinės agresijos karui, kai tankai ir artilerija riedės per mūsų sienas, kas reikštų NATO 5-ojo straipsnio aktyvavimą, ar turėtume būti pasirengę vis augančiomis, vis pavojingesnėms provokacijoms prieš mus, kurios vis dėlto nepasiekia 5-ojo NATO straipsnio taikymo ribos?
Ir ar mes ruošiamės tokiam agresijos tipui, kai per mūsų sienas važiuos ne tankai, bet dronai ir raketos atakuos mūsų energetikos infrastruktūrą ir ją sunaikins?“ – įspėjo jis.
Trečiasis A.Kubiliaus klausimas – kokių gynybos inovacijų reikėtų išmokti iš Ukrainos: ar tik išmokti, kaip gaminti dronus, ar sukurti atitinkamas gynybos „ekosistemas“.
Toliau eurokomisaras klausė, kaip reikėtų mokytis iš Ukrainos – vieniems, ar bendrai, kaip regionui.
A.Kubilius taip pat iškėlė klausimą, ar rytinio flango gynybai reikia karo išbandytos Ukrainos kariuomenės kaip esminės gynybos dalies.
„Jei ateis X diena ir V.Putinas nuspręs išbandyti 5-ąjį NATO straipsnį kur nors Baltijos šalyse, susidursime su karo patirties turinčia Rusijos kariuomene, kuri – daug stipresnė negu buvo 2022 metų vasarį, ir gali naudoti milijonus dronų“, – kalbėjo A.Kubilius.
Anot jo, kyla strateginis klausimas – kaip būtų galima integruoti ir karo patirties turinčias 800 tūkst. Ukrainos karių pajėgas, ir karo patirties turinčią Ukrainos gynybos pramonę – tiek su Europos Sąjungos, tiek su Baltijos valstybių gynybos pajėgumais.
Be to, A.Kubilius iškėlė iš dar vieną klausimą – ar Lietuvoje, šalia nuolatinės Vokietijos brigados ir rotuojančio JAV bataliono, būtų galima turėti ir Ukrainos batalioną.
„Mano žinia yra labai paprasta: Baltijos gynyba gali būti sukurta tik kartu su Ukraina ir visais fronto regionais. Tai galima padaryti tik tuo atveju, jei Baltijos regionas pradės žiūrėti ne tik į tai, ką reikia padaryti kiekvienoje Baltijos šalyje atskirai, bet ir į tai, ką reikia sukurti kartu visame Rytų flango regione, įskaitant Ukrainą“, – apibendrino jis.
